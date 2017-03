P!NK kommt in die Berliner Waldbühne

Heute, 10:00h, Noch kein Kommentar

Am Freitag, den 11. August wird P!NK zu ihrem einzigen Konzert in Mitteleuropa in die Berliner Waldbühne kommen. Neben diesem Konzert ist die US-Sängerin diesen Sommer nur für Festival-Auftritte beim V-Festival und Sziget Festival in Europa zu erleben.



Ein exklusiver Pre-Sale für das Konzert in der deutschen Hauptstadt hat am Mittwoch um 10 Uhr auf eventim.de begonnen. Der offizielle Vorverkauf startet erst am Freitag um 10 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen.

Rückkehr aus der Babypause

Fünf Jahre sind vergangen, seit die Powerfrau auf ihrem gleichnamigen sechsten Album "The Truth About Love" herausgefunden und damit die internationalen Charts gesprengt hat. Nach der Tour zum Erfolgsalbum, bei der P!NK über 140 Shows in Australien, Europa und Nordamerika spielte, trat die Sängerin etwas kürzer und legte eine Babypause ein – ihr zweites Kind kam im Dezember 2016 auf die Welt.



Seit ihrem Debüt im Jahr 2000 hat P!NK, mit bürgerlichem Namen Alecia Moore, sieben Alben veröffentlicht, weltweit über 60 Millionen Alben verkauft, über 130 Millionen Singles sowie über 2,4 Millionen DVDs verkauft. Allein in Deutschland sind es fast sechs Millionen Tonträger. (cw/pm)