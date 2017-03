Claudia Stamm verlässt die Grünen

Paukenschlag bei den bayerischen Grünen: Die Landtagsabgeordnete Claudia Stamm hat am Mittwoch überraschend ihren Austritt aus Partei und Fraktion erklärt. Die langjährige, sehr engagierte queerpolitische Sprecherin gehörte zum linken Flügel der Ökopartei.



"Es ist kein Geheimnis, dass ich in den letzten Jahren oft nicht mit dem Kurs oder der Positionierung der Landes-, Bundesländer- oder Bundesgrünen übereingestimmt habe", erklärte Stamm in einer Pressemitteilung, ohne konkrete Punkte zu benennen. "Diesen Kurs habe ich immer wieder versucht durch Anträge, öffentliche Diskussionsbeiträge oder in Gesprächen zu korrigieren. Ich habe lange mit mir gerungen, doch mir fehlt oftmals eine klare Positionierung der Grünen. Ein Kurs, der so schwammig ist – mit dem kann ich nicht mitgehen."



Zuletzt engagierte sich die 46-Jährige für die Aufnahme von LGBTI-Akzeptanz in die bayerischen Sexualkunderichtlinien (queer.de berichtete). Im vergangenen Oktober initiierte sie als Reaktion auf die homophoben Äußerungen des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer einen Parteitagsbeschluss, in dem "Abgrenzungen gegenüber Menschen, die nicht zur Mehrheit gehören", verurteilt werden (queer.de berichtete).

Ihr Mandat will Claudia Stamm behalten

Stamm will nun zusammen mit Mitstreitern, darunter der Münchner Queeraktivist Werner Gaßner, unter dem Arbeitstitel "Zeit zu handeln" eine neue Partei gründen: "Bayern fehlt eine Kraft, die klar und deutlich für ihre Positionen, ihre Werte einsteht. Der Schritt fällt mir nicht leicht, und es ist kein Schritt, der leicht sein wird. Ich weiß aber, es muss sein."



Ein Schwerpunkt der neuen Partei soll der Einsatz für gesellschaftliche Vielfalt sein, heißt es auf der Homepage zeitzuhandeln-bayern.de: "Demokratie geht nur geschlechtergerecht und Menschenrechte sind anzuerkennen unabhängig von wirtschaftlicher und sozialem Status, Geschlecht und körperlicher Konstitution, sexueller Identität und Orientierung oder Herkunft."



Claudia Stamm, deren Mutter Barbara für die CSU ebenfalls Landtag sitzt und zugleich Landtagspräsidentin ist, will ihr Mandat bis zum Ende der Legislaturperiode als fraktionsloses Mitglied weiter ausüben. (cw)