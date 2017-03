Eurovision: Ukraine verbietet russischer Sängerin die Einreise

Julia Samoilowa darf nach aktuellem Stand nicht in die Ukraine einreisen

Heute, 15:40h, Noch kein Kommentar

Die Ukraine hat der russischen Sängerin Julia Samoilowa, die ihr Heimatland im Mai beim Eurovision Song Contest in Kiew vertreten sollte, am Mittwoch offiziell die Einreise verweigert. Der Geheimdienst SBU habe der Interpretin ein dreijähriges Einreiseverbot erteilt, so ein Behördensprecher.



Grund sei, dass Samoilowa 2015 auf der Halbinsel Krim aufgetreten war, nachdem diese ein Jahr zuvor von Russland annektiert worden war. Nach ukrainischem Recht ist es verboten, über Russland auf die Krim zu reisen, da diese nach wie vor als Teil des ukrainischen Staatsgebiets angesehen wird. Jeder Person, die sich nicht an das Verbot hält, droht ein Einreiseverbot in die Ukraine.

Samoilowa als Schachfigur im Propaganda-Krieg

Ein russischer TV-Sender hatte die Nominierung der Sängerin, die seit ihrer Kindheit wegen einer seltenen Erkrankung des Rückenmarks im Rollstuhl sitzt, vor gut einer Woche bekannt gegeben. Die nicht öffentliche Wahl wurde von Kommentaren sogleich als politisch motivierte Provokation bezeichnet. So bringe Russland die Ukraine damit in eine Zwickmühle: Sollte Samoilowa einreisen dürfen, könnte das als De-facto-Anerkennung der Krim-Annexion ausgelegt werden. Sollte das Gastgeberland aber der russischen Sängerin die Einreise verweigern, könne das als Diskriminierung gegenüber Behinderten ausgeschlachtet werden.



Nach der Bekanntgabe des Einreiseverbots echauffierte sich bereits der englischsprachige russische Propagandasender RT auf seiner Website bereits mit der Überschrift: "Die Ukraine verbannt rollstuhlfahrende Eurovision-Sängerin vom Finale". Auch das russische Außenministerium zeigte sich gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax "empört" über den "zynischen und inhuman Akt der Kiewer Behörden".



Samoilowa ist in Russland eine bekannte Sängerin: 2013 war sie Finalistin der russischen Ausgabe von "X Factor". 2014 sang sie bei der Eröffnung der Paralympischen Winterspiele in Sotschi den Titel "Together". In Kiew will die 27-Jährige mit dem Song "Flame Is Burning" für Punkte sorgen. Ihr Lied zählte allerdings zuletzt laut den Wettbüros nicht zu den Top-Favoriten, kann aber mit einer Top-Ten-Platzierung in Finale rechnen.



In den letzten beiden Jahren waren die russischen Beiträge sehr erfolgreich: Polina Gagarina wurde 2015 mit "A Millionen Voices" Dritte, Sergej Lasarew schaffte es vergangenes Jahr mit "You Are The Only One" sogar auf Rang zwei. (dk)