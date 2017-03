Heute, 09:03h, Noch kein Kommentar



"Heimliche Küsse" ist am 3. März 2017 mit deutschen Untertiteln auf DVD erschienen

Nathan ist 16, der Neue an der Schule und lebt allein mit seinem Vater, dem Polizisten Stéphane. Gerade angekommen, sorgt der Teenager schon für einen handfesten Skandal: Er wird bei einem Kuss mit einem anderen Jungen auf einer Party beobachtet und fotografiert. Als das Bild bei Facebook hochgeladen wird, beginnt ein gnadenloses Spießrutenlaufen. Wer war der andere Junge?



Das Rätselraten geht Hand in Hand mit zunehmend handgreiflichen Anfeindungen seitens seiner Mitschüler. Vater Stéphane ist ratlos und zunächst schockiert, dass ausgerechnet sein Sohn schwul sein soll. Als sich herausstellt, dass der andere Junge ausgerechnet der Junior Boxer Louis ist, gerät die Welt aller Beteiligten zunächst aus den Fugen. Louis' Eltern unternehmen alles in ihrer Macht stehende, um ihren Sohn auf den "rechten" Weg zurück zu führen. Stéphane und Nathan sind nun gefordert. Wird sich diese erste große Liebe ihren Weg bahnen?



Dramatisch, romantisch und spannend erzählt "Heimliche Küsse" eine bewegende Coming-out-Story – mit zwei Hauptdarstellern zum Verlieben. (cw/pm)

Wir verlosen fünf DVDs

Für die User von queer.de hat Pro-Fun Media freundlicherweise fünf DVDs "Heimliche Küsse" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD gewinnen? Dann fülle bis Donnerstag, den 30. März 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Infos zur DVD



Heimliche Küsse. Originaltitel: Baisers Cachés / Hidden Kisses. Romantik-Drama. Frankreich 2016. Regie: Didier Bivel. Darsteller: Patrick Timsit, Bruno Putzulu, Barbara Schulz, Jules Houplain, Catherine Jacob, Bérenger Anceaux, Luka Quinn. Laufzeit: 88 Minuten. Sprache: französische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 12. Pro-Fun Media