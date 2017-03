Anti-Trans-Bus fährt durch die USA

Der euphemistisch genannte "Free Speech Bus" vor dem New Yorker Domizil des US-Präsidenten

LGBTI-Gegner fahren derzeit mit einem mit transfeindlichen Slogans beklebten Bus durch den Nordosten der USA. Die Aktion "Free Speech Bus" soll noch bis Ende des Monats laufen. Das Fahrzeug, das sich derzeit in New York City befindet, soll dabei auch New Haven, Boston, Philadelphia und die Hauptstadt Washington anfahren.



Der Bus trägt die Aufschrift: "Es ist Biologie. Jungs sind Jungs Und sie werden es immer sein. Mädchen sind Mädchen Und sie werden es immer sein. Man kann das Geschlecht nicht verändern. Respektiert alle." Organisiert wurde die Aktion von der "International Organization for the Family" und der "National Organization for Marriage" (NOM), die beide der religiösen Rechten zuzuordnen sind und von der Bürgerrechtsorganisation "Southern Poverty Law Center" als Hassgruppen bezeichnet werden.



Die Organisatoren bewerben ihren "Free Speech Bus" auch in sozialen Netzwerken. Die NOM postete etwa stolz ein Foto des Busses vor dem Trump Tower und kommentierte: "Wir hoffen, dass Donald Trump die Religionsfreiheit und die Redefreiheit gegen die Gender-Ideologie schützt."





Auf Twitter verglichen andere User allerdings den Bus mit ähnlichen Aktionen von Hassgruppen aus der Vergangenheit. Eine Nutzerin stellte etwa dem "Free Speech Bus" ein Bild von Ku-Klux-Klan-Rassisten aus den Sechzigerjahren gegenüber, die in Aufschriften auf ihrem Auto für die Beibehaltung der Rassentrennung werben.



LGBTI-Aktivisten zeigten sich entsetzt über die Methoden ihrer Gegner: "Redefreiheit ist ein verfassungsmäßiges Recht, aber die Konsequenzen von bestimmten Aussagen müssen auch berücksichtigt werden", erklärte Jessica Stern von "OutRight Action International". "Die Trans-Jugend ist bereits jetzt einem extrem hohen Risiko von Gewalt, Diskriminierung und Suizid ausgesetzt." Es sei "unverantwortlich", dass Transsexuellen jetzt sogar das Recht auf Existenz abgesprochen werde. "Dieser Bus ist ein Grund dafür, dass Trans-Jugendliche in den Suizid getrieben werden", so Stern.



Ein ähnlicher Bus hatte bereits vor wenigen Wochen in Spanien für Aufregung gesorgt (queer.de berichtete). Dieser war von der erzkatholischen Gruppe "HazteOir" organisiert worden. Die Stadtverwaltung von Madrid untersagte dem Bus eine Tour durch die Innenstadt, weil die Botschaft schädlich für Kinder sei, wie Stadtsprecherin Rita Maestre erklärte.



Ähnliche Botschaften wurden auch in anderen Ländern verbreitet. So twitterte die LGBTI-Organisation "Gay Guatemala", dass in der Stadt San Cristobal eine gleichlautetende Hass-Botschaft auf einem Plakat verbreitet wird.



International sind die LGBTI-Gegner über die Kampagnenplattform "CitizenGo" verbunden, die 2013 von "HatzeOir" in Madrid gegründet worden war. Die Plattform ist eigenen Angaben zufolge in mehr als einem Dutzend Städte auf drei Kontinenten aktiv. Hier gibt es auch Verbindungen zu Hedwig von Beverfoerdes "Demo für alle" und der "Initiative Familienschutz" der AfD-Politikerin Beatrix von Storch. (dk)