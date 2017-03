Hannover 96 übernimmt Schirmherrschaft über den CSD

Michael Radtke / flickr) Hannover 96 gehörte bereits vor vier Jahren zu den Erstunterzeichnern der Berliner Erklärung gegen Homophobie im Sport (Bild:

Der Fußballclub Hannover 96 übernimmt in diesem Jahr mit seiner sozialen Initiative 96plus die Schirmherrschaft über den Christopher Street Day in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Dies teilte der Verein, der derzeit in der zweiten Bundesliga spielt, am Freitag auf seiner Homepage mit.



"96plus setzt sich dafür ein, dass sich Menschen bei uns angenommen und wohl fühlen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, geschlechtlichen Identität oder Herkunft und frei von jeglicher Diskriminierung", heißt es in der Erklärung des Vereins. "Bereits seit einiger Zeit tritt 96plus mit dem Projekt 'Hannover ist bunt' für eine vielfältige und offene Gesellschaft ein. Die Schirmherrschaft für den CSD Hannover ist daher ein weiterer wichtiger Bestandteil in unserem Engagement."



Hannover 96 gehörte 2013 zu den Erstunterzeichnern der Berliner Erklärung gegen Homophobie im Sport. Der Verein spendete auch für das Projekt "Fußball für Vielfalt" der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.



Der CSD Hannover findet – wie im vergangenen Jahr – am Pfingstwochenende statt. Höhepunkt ist die Parade am Samstag, den 3. Juni, begleitet von einem zweitägigen Straßenfest. (cw)