Vincent Gross ist 20 Jahre alt, hat gerade das Abi in der Tasche, den Zivildienst geleistet, das Psychologiestudium begonnen und die gesamte Schweiz kennt ihn, seit er den Newcomer-Wettbewerb der SRF-Show" Hello Again!" gewonnen hat

Heute, 10:14h, Noch kein Kommentar

Vincent Gross hat allen Grund zu staunen. 20 Jahre jung, gerade erst das Abi in der Tasche, den Zivildienst geleistet, das Psychologiestudium begonnen und plötzlich sprechen alle von ihm. Alle? Na, zumindest kennt ihn die gesamte Schweiz schon, seit er den Newcomer-Wettbewerb der SRF-Show" Hello Again!" gewonnen hat. Und seine Follower, die ihm in den sozialen Netzwerken an den Lippen, an den Saiten und an diesen unglaublich schönen Augen kleben. Vincent Gross hat sein erstes Album aufgenommen, was jetzt auch in Deutschland erschienen ist .



Das Stuttgarter Songwriterteam Jojo-Music um den Produzenten Felix Gauder hat mit Vincent zusammen die gute Energie des Schlagers mit genau der Musik verbunden, die den jungen Star immer schon inspiriert hat: Pop, Soul und Dance. In der Tat ist ihm mit "Rückenwind" ein außergewöhnliches Debüt-Album geglückt, oder besser: eins, das die Grenzen verwischt. Keine Angst vorm Schlager-Stempel?

Inspirationen von Justin Bieber bis Roland Kaiser



Vincent Gross' Debütalbum "Rückenwind" ist am 23. März 2017 erschienen

"Überhaupt nicht", lacht Vincent, "erstens sind Felix und Oli einfach extrem gut und vielseitig. Und zweitens bin ich sowieso ein Grenzgänger. Ich hätte mir früher nie träumen lassen, dass ich mal auf ein Roland-Kaiser-Konzert gehe und das gut finde. Jetzt war ich bei der Kaisermania in Dresden. Unglaublich, was da passiert, und unglaublich, was für eine Karriere dieser Mann gemacht hat. Das kann man auch jenseits aller Genre-Grenzen anerkennen." So weit reichen also nun seine Inspirationen – von Justin Bieber bis Roland Kaiser – und wo könnte er sich seinen Platz vorstellen? "Im Pop-Schlager! Die positive Energie ist so ansteckend, dass sie mich nicht mehr loslässt – da bin ich zuhause".



Vincent Gross' Charme und seine charismatische Stimme erreichen dabei problemlos mehrere Generationen. Gut so, denn er hat ein Ziel: "Lange dabei bleiben zu können. Dafür werde ich arbeiten." Angst vorm Durchhalten und Kämpfen hat er nicht. Sein Abi machte er auf dem Sportgymnasium. Jahrelang gehörte die asiatische Kampfkunst Taekwondo zu seinem Wochenplan. Wenn mit dem Debüt-Album "Rückenwind" nun tatsächlich – wie es im Introsong heißt – "Etwas Großes beginnt", wird Vincent Gross dem gewachsen sein. (cw/pm)

Direktlink | Vincent Gross mit der Single "Rückenwind" aus dem gleichnamigen Album

Wir verlosen fünf Alben

Für die User von queer.de haben das Label Ariola (Sony Music) sowie die Agentur Promotion Werft freundlicherweise fünf Alben "Rückenwind" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine CD gewinnen? Dann fülle bis Samstag, den 1. April 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.