Xavier Bettel über Diskriminierung bei Auslandsreisen

Xavier Bettel ist seit Dezember 2013 Premierminister von Luxemburg (Bild: gouvernement.lu)

Dass man als offen homosexueller Politiker im Ausland unangenehme Erfahrungen machen kann, bekam schon Guido Westerwelle zu spüren. In seinem Beisein startete Weißrusslands Staatschef Alexander Lukaschenko 2010 eine homophobe Tirade und erklärte zwei Jahre später in Bezug auf den ehemaligen deutschen Außenminister, er sei "lieber Diktator als schwul".



Nun berichtete auch Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel von einem diskriminierenden Vorfall bei der Vorbereitung einer Auslandsreise. Damals sei er noch Abgeordneter gewesen, erzähle der 44-Jährige bei der Konferenz "Pride and Prejudice" des Magazins "The Economist". Als er seinen Partner und heutigen Ehemann Gauthier Destenay als Begleitung registrieren wollte, hätten ihm die Organisatoren vorgeschlagen, ihn besser als "politischen Assistenten" auszugeben.



Bettel lehnte jedoch ab – mit einer schlagfertigen Begründung: "Ich habe lieber den Ruf, schwul zu sein, als den, mit meinem Personal zu schlafen."



When visiting another country, gay Luxembourg PM @Xavier_Bettel was asked to call his partner his assistant. Here's his answer #EconPride pic.twitter.com/0ABmJF5Rhe — The Economist (@TheEconomist) 23. März 2017 Direktlink | Bettel auf der Konferenz "Pride and Prejudice"

Xavier Bettel zog 1999 als Abgeordneter in die Chambre des Députés ein, seit Ende 2013 führt er als Chef der Liberalen eine Koalition mit Sozialdemokraten und Grünen an. In seiner Amtszeit öffnete Luxemburg 2014 die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare (queer.de berichtete). Ein Jahr später heiratete Bettel seinen langjährigen Freund (queer.de berichtete). (mize)