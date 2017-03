Happy-End bei den schwulen Mormonen?

Ausschnit aus dem DVD-Cover: Die beiden Mormonen Chris und RJ lernten sich bei einem Missionierungs-Einsatz kennen und lieben (Bild: Pro-Fun Media)

Mit dem finalen Teil seiner Trilogie "The Falls" über zwei schwule Mormonen beglückt Regisseur Jon Garcia nicht nur Fans: Der sehr gläubige Chris hat sich endlich von seiner Frau getrennt und ist bereit, seinen ehemaligen Missionsgefährten RJ in Portland zu besuchen. Sie kommen sich so nahe wie nie zuvor. Doch Entscheidungen der Kirche stellen ihre aufkeimende Beziehung erneut auf die Probe.



Trotz klarer Haltung zur kirchlichen Einstellung gegenüber Homosexualität geht Garcia erneut umsichtig vor. Er setzt ganz auf die emotionale Kraft seiner zärtlichen wie dramatischen Geschichte. Die traumhafte Kameraarbeit des Neulings Seth Wheldon gibt ''The Falls 3: Bund der Gnade'' zusätzliche Prägnanz.



Der lange Weg zum schwulen Liebesglück



Im ersten Teil der Trilogie, der 2012 erschienen ist, wurden die Mormonen Chris und RJ mit Anfang zwanzig als typisches Doppelteam auf Missionierungs-Einsatz geschickt. Sie verlieben sich ineinander – doch am Ende überwiegen bei Chris die Schuldgefühle (queer.de berichtete). Der zweite Teil erzählt von einem Wiedersehen der beiden nach fünf Jahren, wo die Gefühle zwar wieder aufflammen, aber noch immer kein Happy-End möglich ist (queer.de berichtete).



In "The Falls 3" kann man nun zwei Stunden lang mitfiebern, ob Chris und RJ endlich dauerhaft zueinander finden werden. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Infos zum Film



The Falls 3: Bund der Gnade. Originaltitel: The Falls – Covenant of Grace. Romantik-Drama. USA 2016. Regie: Jon Garcia. Darsteller: Nick Ferrucci, Benjamin Farmer, Curtis Edward Jackson, Bruce Jennings, Harold Phillips, Malaya Garza, Rebecca Karpovsky, Alexandra Spadon. Laufzeit: 119 Minuten. Sprache: englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 12. Pro-Fun Media