"SpongeBob Schwammkopf – Geschichten von der See" ist am 23. März 2017 auf DVD erschienen

Heute, 07:54h, Noch kein Kommentar

Die "Sharks", Bikini Bottoms härteste Jungs, haben ein neues Gang-Mitglied! Was aber tut SpongeBob-Weichei, wenn deren Erzrivalen, die "Pods", auftauchen? Diese und viele weitere unterirdische Fun-Fragen stehen im Meeresraum, wenn prophetische Glückskekse, Sandys neueste Gourmetkreation oder unzählige SpongeBob-Klone im Spiel sind …



"SpongeBob Schwammkopf – Geschichten von der See" enthält die folgenden acht Episoden: "Verbrecher aus Mitgliedschaft", "Schmu und Geschick", "Sandys Eicheldrama", "SpongeBob Kopiekopf", "Mall-Mädchen Perla", "Verkauft!", "Zwei Daumen nach unten" und "Das Anschlagbrett".



SpongeBob Schwammkopf ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie, die 1998 vom amerikanischen Meeresbiologen und Trickfilmproduzenten Stephen Hillenburg entwickelt wurde. Sie verzeichnet vor allem in den USA, aber auch im deutschsprachigen Raum einen sehr großen Publikumszuspruch.

Wegen seiner emotionalen Persönlichkeit und seiner Vorliebe für bunte Inneneinrichtung wird der gelbe Schwamm, der mit weiteren Meerestieren in der am Meeresgrund gelegenen Stadt Bikini Bottom lebt, immer wieder als schwul identifiziert. (cw/pm)

Direktlink | SpongeBob Schwammkopf – Legendäre Kreaturen

Wir verlosen drei DVDs

Für die User von queer.de hat Universal Pictures freundlicherweise drei DVDs "SpongeBob Schwammkopf: Geschichten von der See" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine CD gewinnen? Dann fülle bis Sonntag, den 2. April 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zur DVD



SpongeBob Schwammkopf: Geschichten von der See. Zeichentrickserie. USA 2016. Laufzeit: 90 Minuten. Sprachen: Deutsch, Englisch. FSK 6. Universal Pictures Germany