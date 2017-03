Diese beiden Männer halfen einer überfallenen Transperson

Für ihre Zivilcourage wurden in Berlin Anfang des Monats zwei junge Männer ausgezeichnet. Sie wurden im vergangenen September zufällig Zeuge eines Überfalls auf eine Transperson, gingen mutig dazwischen und stellten einen der mutmaßlichen Täter.



Der Vorfall ereignete sich am Abend des 27. September 2016 im Kleinen Tiergarten im Stadtteil Moabit (queer.de berichtete). Die 33 Jahre alte Transperson wurde nach bisherigen Erkenntnissen von drei Jugendlichen zunächst wegen ihres Aussehens beleidigt, ins Gesicht geschlagen und an den Haaren gezogen. Als sie zu Boden ging, wurde sie weiter attackiert. Schließlich entriss ihr einer der Jungen die Handtasche.



"Unsere beiden geehrten Zeugen liefen an dem Tag zufällig an der Stelle entlang, sahen Tritte auf die Geschlagene, eilten zu Hilfe und forderten die Beteiligten auf, aufzuhören", würdigte das Social-Media-Team der Berliner Polizei die beiden Helfer auf Facebook. "Zwei der Jugendlichen seien daher zunächst mit der Beute geflüchtet. Auch der Dritte, ein 17-jähriger Tatverdächtiger, versuchte zu flüchten, wurde jedoch durch unsere Zeugen verfolgt und bis zum Eintreffen unseres hinzugerufenen Streifenteams festgehalten."



Vor Ort konnten die Beamten später auch die anderen beiden Jugendlichen mit der geklauten Tasche schnappen. Die überfallene Transperson erlitt Verletzungen und musste sich in ärztliche Behandlung geben.



Andreas Sydow, der Leiter der Berliner Polizeidirektion 3, lud die beiden Helfer am 6. März in das Polizeipräsidium ein, um sich persönlich für ihren beherzten Einsatz zu bedanken. Er überreichte ihnen Einkaufsgutscheine und eine Urkunde. (mize)