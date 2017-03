Einfach frei sein in Kopenhagen

Heute, 06:12h, Noch kein Kommentar

In Dänemark wurden bereits seit 1989 gleichgeschlechtliche Partnerschaften eingetragen, seit 2012 gibt es die Ehe für alle. Die Hauptstadt Kopenhagen besitzt darüber hinaus eine attraktive Szene, zu der unter anderem auch Europas älteste, seit 1917 bestehende Schwulenbar gehört: das "Centralhjørnet". Seit 2014 gibt es den offiziellen Regnbuepladsen in der Nähe des Rathauses, der an die weltweit erste Registrierung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften erinnert.



Weitere Pluspunkte sind unter anderem der hippe Trend- und Designerstadtteil Vesterbro mit coolen Clubs und Bars im angesagten Schlachthofviertel, eine große Auswahl an schwulen- und lesbenfreundlichen Unterkünften sowie viele Festivals und Events.



Die dänische Hauptstadt von "Hygge" bis Party



Beim Copenhagen Pride kann man den dänischen Sommer genießen (Bild: Connie-Maria Westergaard)

Der Copenhagen Pride ist aus dem Eventkalender der Stadt nicht mehr wegzudenken – in diesem Jahr findet die Parade am 19. August statt. Und die berühmte dänische Hygge", die man etwa mit Gemütlichkeit übersetzen kann, findet man hier noch immer am Nyhavn oder in der Altstadt.



Kopenhagen ist international gut angebunden: Von Hamburg geht die Anreise direkt, bequem und staufrei mit der DB nach Kopenhagen. Die Bahn braucht von Hamburg ca. 4 3/4 Stunden. Den Fehmarn Belt überquert der Zug an Bord einer Fähre, wo man sich den Wind um die Nase wehen lassen und durchatmen kann. Der Sparpreis Europa ist ab 39 Euro zu haben (1. Klasse ab 59 Euro), ab Hamburg sogar schon ab 29 Euro. (cw/pm)