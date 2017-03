Saarland-Wahl: CDU gestärkte Kraft in großer Koalition

Von Norbert Blech

Im Saarland kann die mit homophoben Äußerungen aufgefallene CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer die große Koalition nach der Landtagswahl vom Sonntag mit verstärktem Selbstbewusstsein fortführen. Das zeigt die dritte Hochrechnung der ARD von 18.41 Uhr. Die CDU kann demnach mit 40,1 Prozent stark zugewinnen (2012: 35,2 Prozent). Die SPD-Herausforderin Anke Rehlinger konnte mit 30,1 Prozent weder von sich noch von einem Martin-Schulz-Effekt profitieren, die Partei verlor 0,5 Prozent.



Dritte Kraft wird die Linkspartei unter Spitzenkandidat Oskar Lafontaine mit 13 Prozent (2012: 16,1). Die Grünen holten 4,1 Prozent (-0,9) und fliegen aus dem Landtag, auch die FDP kann nach dem Tief von 1,2 Prozent vor fünf Jahren nur 3,2 Prozent erzielen.



Neu im Landtag vertreten ist die AfD mit 6,1 Prozent, mit einem extrem rechten Landesverband zieht die Partei in ihr elftes Landesparlament ein. Wie erwartet nicht mehr im Landtag vertreten sind die Piraten mit 0,7 Prozent, die 2012 noch 7,4 Prozent holten. Übrige Parteien erhielten 1,5 Prozent.



SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger (li.) war gegen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer offenbar chancenlos

Der saarländische Landtag ist mit 51 Abgeordneten der kleinste in Deutschland. In Sitzen erzielten laut ARD-Hochrechnung die CDU 23 (+4) und die SPD 18 (+1), die große Koalition ist somit die einzige denkbare Möglichkeit zur Regierungsbildung. Mit sieben Sitzen für die Linke (-2) und drei für die AfD sind keine anderen Koalitionen denkbar, trotz mancher Träume von Rot-Rot oder Rot-Rot-Grün. Auch Hochrechnungen des ZDF sehen die Grünen nicht mehr im Landtag.



Rund 800.000 Saarländer waren zu der Wahl aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag laut ARD bei 71 Prozent, das ist ein Zugewinn von fast 10 Prozent. Insgesamt schicken 16 Parteien und Wählergruppen 370 Kandidaten ins Rennen.



Die Große Koalition hatte sich in den letzten fünf Jahren teilweise für LGBTI-Rechte engagiert, sich etwa einstimming gegen das Blutspendeverbot für schwule Männer ausgesprochen und einen LSVD-Vertreter in den SR-Rundfunkrat geschickt. Kramp-Karrenbauer hatte sich aber mit Vergleichen der von ihr abgelehnten Ehe für alle mit Viel-Ehen oder inzestuösen Verbindungen den Ärger von Homo-Verbänden zugezogen (s. unten verlinkten Vorbericht).



Die Wahl im Saarland war der Beginn eines Super-Wahljahres: Am 7. Mai bestimmt Schleswig-Holstein seinen Landtag neu, eine Woche später folgt NRW. Der neue Bundestag wird dann nach der Sommerpause am 24. September gewählt.



wird aktualisiert