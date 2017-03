"Das verschlumpfte Album" enthält Songs von David Guetta, Alvaro Soler, Mark Forster, Felix Jähn, Imany, Max Giesinger, Omi oder DNCE, die die Schlümpfe mit neuen, coolen Texten in ihre Welt "schlumpfen"

Jetzt schlumpft's dreizehn! Papa Schlumpf, Schlumpfine, Schlaubi & Co singen sich durch die Pop-Charts. Ihr Album enthält aktuelle Hits mit verschlumpften Texten. Songs von David Guetta, Alvaro Soler, Mark Forster, Felix Jähn, Imany, Max Giesinger, Omi oder DNCE, die die Schlümpfe mit neuen, coolen Texten in ihre Welt schlumpfen.



40 Jahre nachdem Vader Abraham die Schlümpfe im Juni 1977 zum ersten Mal an die Spitze der Charts hievte und 20 Jahre nachdem die Tekkno-Schlümpfe den Dance-Sound in deutschen Kinderzimmern etablierte (1995-1999) sind sie zurück: Anfang April erscheint nicht nur der lang ersehnte Kinofilm. Nein – bereits seit dem 10. März verschlumpfen uns die Bewohner Schlumpfhausens mit nagelneuer Popmusik. Die Schlümpfe konnten schon große Erfolge verzeichnen. Unter anderem erreichten sie mit der "Die Hitparade" (1980) die #1 der deutschen Charts und eine Platin-Schallplatte. "Tekkno ist Cool" blieb 55 Wochen in den Charts und machte Doppelplatin.

Bekannte Songs in schlumpfiger Stimmlage



"Das verschlumpfte Album" ist am 10. März 2017 erschienen, der Kinofilm "Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf" startet am 6. April bundesweit in den Kinos

"Das verschlumpfte Album" startet mit dem schlumpfigen Song "Auf meinem Fuß" – im Original David Guetta – "Would I Lie To You" – bei dem man sofort Lust bekommt mit Papa Schlumpf und seinen 100 Schlümpfen loszutanzen- und das, obwohl jemand auf seinem Fuß steht. Es folgen weitere Schlumpf-Hits – natürlich alles in der uns bekannten schlumpfigen Stimmlage. Die Schlümpfe schlumpfen die passenden Texte dazu: Da wird aus Glasperlenspiels "Geiles Leben" das Lied "Witz Erzählen", aus Imanys "Dont Be So Shy" machen sie "Wir Haben Heute Frei", wo sie die Langeweile wegsingen und endlich Zeit haben rauszugehen. In Omis "Hoola Hoola Hoop" verliebt sich Schlumpfine, denn da steht ein "Cooler Cooler Schlumpf", und im ursprünglichen "Cake By The Ocean" von DNCE besingen die Schlümpfe den "Geburtstagskuchen" und machen eine schlumpfig große Fete!



Auch Schlagerfans kommen mit dem neuen Album der Schlümpfe auf ihre Kosten: "Geboren Um Dich Zu Lieben" von DJ Ötzi & Nik P. wird zum schlumpfigen "Keine Lust". "Du Schaffst Das Schon" – den Megahit von Klubbb3 verwandeln die Schlümpfe in "In meinem Kopf".



"Das verschlumpfte Album" enthält insgesamt 15 schlumpfige Hits. Es ist ein Album über Freunde, Familie und Zusammenhalt. Über das Meistern von Herausforderungen und die schlumpfige Kinderphantasie. "Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf" feiert am 6. April Deutschland-Premiere, "Das verschlumpfte Album" ist bereits seit 10. März als CD, Download und Stream erhältlich. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Albumteaser

Wir verlosen 2x2 Tickets und drei Alben

Für die User von queer.de haben Sony Music sowie die Agentur MCS Berlin freundlicherweise 2x2 Tickets für den Kinofilm "Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf" und dreimal "Das verschlumpfte Album" zur Verfügung gestellt.



Du willst einmal zwei Tickets oder ein Album gewinnen? Dann fülle bis Montag, den 3. April 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.