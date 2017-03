Star aus "Orange Is The New Black" heiratet Drehbuchautorin

Die 29-jährige Schauspielerin Samira Wiley hat am Samstag ihre 34 Jahre alte Freundin Lauren Morelli im südkalifornischen Palm Springs geheiratet. Das berichtet das Magazin "Martha Stewart Weddings", das via Instagram auch ein Bild des Paares in Hochzeitskleidern veröffentlichte. Die beiden trugen individuell angefertigte Hochzeitskleider des Star-Modesdesigners Christian Siriano, der seine Karriere als Sieger der Heidi-Klum-Castingshow "Project Runway" begonnen hatte.



Wiley und Morelli hatten sich 2012 auf dem Set der Netflix-Erfolgsserie "Orange Is The New Black" kennengelernt. Wiley stellte die Gefängnisinsassin Poussey Washington dar, während Morelli, die zu diesem Zeitpunkt noch mit einem Mann verheiratet war, im Team der Drehbuchautoren arbeitete. Morelli erklärte später in einem Interview, dass sie sich in den ersten Tagen ihres neuen Jobs darüber klar geworden sei, dass sie lesbisch ist. Kurze Zeit später habe sie sich in Wiley verliebt.



Morelli ist immer noch als Drehbuchautorin bei der Gefängnisserie aktiv, Wiley ist allerdings bereits nach der vierten Staffel aus der Serie ausgestiegen. Das Paar hatte im vergangenen Oktober seine Verlobung bekannt gegeben (queer.de berichtete).

"This Is How We Do It"

Als Standesbeamte der Hochzeit fungierten laut US-Medienberichten Wileys Eltern. Das Paar lief zur Montell Jordans Neunzigerjahre-Hit "This Is How We Do It" zum "Altar". Nach der Eheschließung ging das Paar gemeinsam aufs Tanzparkett und tanzten zu Justin Biebers "Baby".



Wiley wird in Kürze in einer neuen Fernsehserie zu sehen sein: Sie spielt die Hauptrolle der "Moira" in der TV-Verfilmung des Margaret-Atwood-Romans "Der Report der Magd". Die Serie wird ab Ende April im US-Streamingdienst Hulu gezeigt. (dk)