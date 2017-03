Russland: "Power Rangers" wegen Coming-out nicht jugendfrei

Anders als in der TV-Serie Trini (ganz rechts) im Kino eine Freundin (Bild: Studiocanal)

Die russische Verleihfirma WDSSPR hat am Freitag angekündigt, dass der US-Superheldenfilm "Power Rangers" zwischen St. Petersburg und Wladiwostok erst ab 18 Jahren freigegeben wird. Grund ist, dass im Film mit Trini (dargestellt von Becky G) eine lesbische Figur vorkomme und sich mehrere Duma-Abgeordnete über den Film beschwert hätten, weil dieser Homo-"Propaganda" beinhalte.



Der Abgeordnete Witali Milonow hatte sogar gefordert, dass der Film verboten wird. "Wenn die faschistische Ideologie in unserem Land verboten ist, dann müssen auch Filme von Leuten wie [Regisseur] Dean Israelite verboten werden", so Milonow im Interview mit Tsargrad-TV. In dem Gespräch bezeichnete der St. Petersburger Politiker der Putin-Partei "Einiges Russland" den südafrikanischen Regisseur außerdem einen "Dreckskerl".



In Deutschland läuft "Power Rangers" bereits seit vergangenem Donnerstag mit einer Altersfreigabe ab 12 Jahren. In der FSK-Begründung wurde für den eingeschränkten Zugang nicht die Homosexualität einer der Figuren angeführt, sondern "einzelne bedrohliche Szenen und Gewaltdarstellungen". Ferner befand die FSK: "Aufgrund der positiven Grundhaltung des Films mit seiner Betonung von Werten wie Freundschaft und Zusammenhalt sowie der Auflösung der Konflikte können 12-Jährige den Film ohne Überforderung verarbeiten."

Aus der russischen Politik kamen vor wenigen Wochen bereits Forderungen nach einem Verbot des Disney-Musicalfilms "Die Schöne und das Biest", weil darin die Homosexualität von LeFou (Josh Gad) angedeutet wird. Am Ende wurde der Film aber am 16 Jahren freigegeben (queer.de berichtete).



In den USA und Kanada konnte "Power Rangers" am Premierenwochenende 40,5 Millionen Dollar einspielen. Die mehr als 100 Millionen Dollar teure Produktion lag damit deutlich hinter dem Film "Die Schöne und das Biest", der in der zweiten Woche nochmals Tickets im Wert von 88 Millionen Dollar verkaufen konnte und damit allein in Nordamerika über 300 Millionen Dollar eingespielt hat. In Deutschland stieg "Power Rangers" in der Kino-Hitparade nur auf Platz fünf ein. (dk)