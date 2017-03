USA: Erstmals Person als geschlechtslos anerkannt

Patch sieht sich weder als transgender oder "non-binary", sondern als geschlechtslos an

Eine Bezirksrichterin in Portland (Oregon) hat erstmals in der US-Geschichte eine Person als "agender" (geschlechtslos) anerkannt. Richterin Amy Holmes Hehn hat in der jetzt bekannt gewordenen Entscheidung vom 10. März Patrick Abbatiello erlaubt, das Geschlecht in offiziellen Dokumenten von männlich zu "agender" zu ändern. Abbatiello wird zudem künftig Patch als einnamigen Personennamen tragen (Mononym) – also keinen Vor- und Nachnamen mehr haben.



Die 27-jährige klagende Person, die beruflich Videospiele kreiert und an einem College in Portland kreatives Schreiben studiert, trägt in der Freizeit bereits seit einem Jahrzehnt den Namen Patch. "Ich habe mir nicht ausgesucht, geschlechtslos zu sein – ich bin es halt einfach", so Patch nach der Gerichtsentscheidung gegenüber dem Fernsehsender NBC. "Ich habe mich nie gefühlt, als ob ich Teil des Geschlechtsspektrums bin. Ich passte nicht in die Männlich-weiblich-Unterscheidung und auch nicht dazwischen hinein."

Richterin erlaubte auch Geschlechtsbezeichnung "nicht-binär"

Bereits im letzten Jahr hatte Richterin Holmes Hehn einer klagenden Person erlaubt, die eigene Geschlechtsbezeichnung in "non-binary" (nicht-binär) zu ändern. Mit diesem Begriff wird jede Geschlechtsidentität bezeichnet, die nicht eindeutig männlich oder weiblich zuzurechnen ist. Der Begriff "agender" bezeichnet demgegenüber eine Person, für die das Geschlecht kein Teil ihrer Identität ist, sondern nur eine zufällig Zuschreibung von Außen.



Patch erklärte, vom Begriff "agender" erstmals vor sechs oder sieben Jahren gehört zu haben. "Davor habe ich immer versucht zu vermeiden, über mein Geschlecht zu sprechen." Patch lehnt die Nutzung der Personalpronomen "er" und "sie" ab, um sich selbst zu beschreiben. Auch ein geschlechtsneutrales Pronomen ("es") sei nicht akzeptabel. Andere Begriffe wie "transgender" oder "genderqueer" würden ebenfalls nicht die persönliche Identität beschreiben.



Bei wichtigen überregionalen Dokumenten wie dem Reisepass darf Patch allerdings seine Geschlechtsbezeichnung noch nicht verwenden, da dies noch nicht vorgesehen ist. Zur Not müsste Patch dieses Recht einklagen. Manche Länder, darunter Australien und Indien, erlauben in Reisepässen bereits eine dritte Geschlechtsoption.



In Deutschland muss in offiziellen Dokumenten derzeit jede Person als "männlich" oder "weiblich" bezeichnet werden. Einzige Ausnahme: Seit 2013 ist es möglich, das Geschlecht eines intersexuellen Kindes im Geburtenregister vorübergehend leer zu lassen (queer.de berichtete). Im vergangenen Jahr lehnte der Bundesgerichtshof die Klage einer intersexuellen Person ab, in offiziellen Dokumenten die Eintragung "inter/divers" vorzunehmen (queer.de berichtete).



Soziale Netzwerke sehen das Thema nicht so eng: Facebook führte bereits 2014 mehr als 60 Geschlechtsoptionen ein (queer.de berichtete). Inzwischen haben alle Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, ein eigenes Geschlechts frei einzutragen. (dk)