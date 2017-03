Heute, 08:52h, Noch kein Kommentar



"The Book of Gabrielle" wird am 31. März 2017 mit deutschen Untertiteln auf DVD erscheinen

Die lesbische Gabrielle (Regisseurin und Drehbuchautorin Lisa Gornick) arbeitet an einem erotisch illustrierten Handbuch zum Thema Sex, mit dem verfänglichen Titel "How To Do It". Während einer Autogrammstunde in einer Buchhandlung lernt sie den Buchautoren Saul kennen, dessen Werke sie schon seit ihrer Kindheit liebt und gleichzeitig hasst.



In Gesprächen über ihr Buch erzählt Gabrielle Saul immer mehr Details aus ihrem Privatleben und sexuellen Erfahrungen, unter anderem über ihre nicht unkomplizierte Beziehung zu der jüngeren Olivia oder ihrem Wunsch," penisfrei" zu leben. Saul hilft Gabrielle zwar dabei, ihr Buch fertig zu stellen, aber es kommen auch jede Menge neue Probleme auf sie zu: Was führt Saul im Schilde? Wohin steuert ihre Amour Fou mit Olivia?



"The Book of Gabrielle" ist ein wunderschönes, leicht beschwingtes Drama über eine kreative Frau, die es liebt zu lieben. Jetzt ist der Film auf DVD, als Video-on-demand und zum Download erhältlich. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Wir verlosen fünf DVDs

Für die User von queer.de hat Pro-Fun Media freundlicherweise fünf DVDs "The Book of Gabrielle" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD gewinnen? Dann fülle bis Dienstag, den 4. April 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zur DVD



The Book of Gabrielle. Tragikkomödie. Großbritannien 2016. Regie: Lisa Gornick. Darsteller: Allan Corduner, Anna Koval, Ruth Lass, Joni Kamen, Lisa Gornick, Juha Sorola. Laufzeit: 80 Minuten. Sprache: englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch. Extras: Geschnittene Szenen, Galerie mit Bildern von den Dreharbeiten, Original Kinotrailer, Deutscher Trailer, Filmvorschau, Wendecover ohne FSK-Logo. FSK 12. Verleih: Pro-Fun Media