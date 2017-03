Ehe für alle: SPD erhöht mit Gesetzentwurf Druck auf die Union

SPD Schleswig-Holstein / flickr) Die SPD will die Union überzeugen, doch noch für die Ehe für alle zu stimmen (Bild:

Von Dennis Klein

Heute, 11:33h, 16 Kommentare

Noch vor der Bundestagswahl wollen die Sozialdemokraten die Ehe für alle durchsetzen. Die SPD will daher am Mittwoch beim Koalitionsgipfel der Union einen Gesetzentwurf vorlegen, der die Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben vorsieht. Auch Kanzlerkandidat Martin Schulz wird an diesem Treffen der Spitzenpolitiker der drei Koalitionsparteien teilnehmen (queer.de berichtete).



"Ich hoffe, CDU und CSU springen endlich über ihren Schatten", erklärte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann gegenüber der Funke-Mediengruppe. "Bei der Ehe darf es nicht auf die Geschlechtszugehörigkeit ankommen, sondern allein darauf, ob die Partner sich dauerhaft binden und füreinander Verantwortung übernehmen wollen." Vor gut einer Woche hatte Oppermann allerdings noch andere Prioritäten für den Koalitionsgipfel gesetzt (queer.de berichtete).



SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann fordert einen Ruck in der Union ( Bild: Deutscher Bundestag / Simone M. Neumann)

Der elfseitige Dokument der SPD-Fraktion, das queer.de vorliegt und Medienberichten zufolge noch am Dienstag in der Fraktionssitzung beschlossen werden soll, trägt den schlichten Titel "Entwurf eines Gesetzes zur Öffnung der Ehe". Demnach soll das Ehe-Verbot für Schwule und Lesben aufgehoben und die Eheschließung "zwischen zwei Personen gleichen oder verschiedenen Geschlechts" möglich sein.



Bestehende Lebenspartnerschaften sollen künftig in Ehen umgewandelt werden können. Das muss dem Entwurf zufolge beim Standesamt beantragt werden. Als Tag der Eheschließung soll demnach der Tag gelten, an dem sich das Paar verpartnert hatte. Zudem sollen nach der Ehe-Öffnung keine neuen Lebenspartnerschaften mehr geschlossen werden können.



Als Anlass für den Gesetzentwurf nennt die SPD den "gesellschaftlichen Wandel hin zu einem veränderten Eheverständnis". Ferner heißt es: "In der Gesellschaft wird in der Regel nicht mehr zwischen Ehe und Lebenspartnerschaft unterschieden. Es besteht weitgehend die Vorstellung, dass Ehe und Lebenspartnerschaft dieselben Rechte und Pflichten nach sich ziehen." Es bestehe ein "gesellschaftlicher Grundkonsens", dass jegliche Diskriminierung und Benachteiligung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften zu beseitigen seien.

Union: Grundgesetzänderung für Ehe-Öffnung notwendig

In einem Beiblatt zum Gesetzentwurf weist die SPD-Fraktion allerdings darauf hin, dass CDU/CSU in dieser Frage andere Vorstellungen haben: "Union hält die Öffnung der Ehe mehrheitlich [für] nicht zulässig, zumindest nicht ohne Änderung des Art. 6 GG." Tatsächlich haben Unionspolitiker immer wieder argumentiert, das Grundgesetz enthalte ein verschlüsseltes Ehe-Verbot für Schwule und Lesben. NRW-Spitzenkandidat Armin Laschet erklärte etwa unlängst: "Das Grundgesetz definiert Ehe als Verbindung von Mann und Frau" (queer.de berichtete). Diese Interpretation wird allerdings von vielen Verfassungsrechtlern angezweifelt, etwa von der Juristin Dr. Friederike Wapler von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main (queer.de berichtete).



Die Opposition hält den neuen Gesetzentwurf für nicht notwendig, da bereits heute Entwürfe von Grünen und Linken sowie des Bundesrates vorliegen. Die Länderkammer hatte etwa bereits 2015 den "Entwurf eines Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts" (PDF) beschlossen (queer.de berichtete). Über diese Entwürfe könnte sofort im Bundestag abgestimmt werden, sie werden aber von Union und SPD im Rechtsausschuss von Sitzung zu Sitzung vertagt.

Volker Beck: Bundestag muss über Entwurf der Länderkammer abstimmen

Der Grünenabgeordnete Volker Beck forderte am Dienstag, den Entwurf der Länderkammer endlich im Plenum des Bundestags zu behandeln: "Eine Abstimmung über den Gesetzentwurf des Bundesrates von 2015 ist ohnehin bis Juni diesen Jahres unabwendbar", erklärte der Beck. Alles andere wäre "Verfassungsbruch", da es in Artikel 76 des Grundgesetzes heiße: "Der Bundestag hat über die Vorlagen des Bundesrates in angemessener Frist zu beraten und Beschluss zu fassen."



Volker Beck fordert, noch vor der Bundestagswahl über die Ehe für alle abzustimmen (Bild: Fabian Stürtz)

Sollten die Sozialdemokraten die Ehe für alle vor der Bundestagswahl im September durchsetzen wollen, könnten sie sich der Unterstützung der Grünen sicher sein. "Warme Worte wurden lang genug gewechselt. Dieser Zick-Zack-Kurs zur Ehe-Öffnung – vor der Wahl, nach der Wahl, irgendwann – ist ein Schlag ins Gesicht von allen, die sich für Gleichberechtigung statt Diskriminierung einsetzen. Niemand in der Community will einen weiteren Wahlkampf über die Ehe für alle", so Beck.



Grüne und Linke verwiesen wiederholt darauf, dass es im Bundestag eigentlich seit Jahren eine Mehrheit für die Ehe für alle gebe. Dafür müsste aber der Fraktionszwang aufgehoben werden.