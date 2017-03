Heute, 04:16h, Noch kein Kommentar



"Doctor Who – Der Film" wird am 31. März 2017 auf DVD und Blu-ray erscheinen

Paul McGann ("Luther") und Sylvester McCoy ("Der Hobbit") verkörpern den Time Lord in dieser amerikanisch-britischen Spielfilmversion der legendären Science-fiction-Reihe.



Doctor Who (McCoy) soll die sterblichen Überreste des zum Tode verurteilten "Masters" (Eric Roberts) auf den Planeten Gallifrey bringen. Doch die Mission scheitert, die Tardis landet auf der Erde des Jahres 1999. Während der Doktor von einer Straßengang niedergeschossen wird, gelingt es dem Master einen anderen Körper zu übernehmen. Im Krankenhaus trifft der Doktor die Ärztin Grace Holloway (Daphne Ashbrook). In seiner neuen Inkarnation (McGann) muss er die Kontrolle über die Tardis zurückgewinnen und seinen Erzfeind von einem teuflischen Plan abhalten. Die Zukunft der gesamten Menschheit steht auf dem Spiel und die Zeit läuft gegen ihn…



"Doctor Who – Der Film" erscheint erstmalig in deutscher Sprache auf DVD und Blu-ray und enthält fünf Stunden Bonusmaterial sowie ein Fanbooklet. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Wir verlosen drei DVDs und zwei Blu-rays

Für die User von queer.de haben Pandastorm Pictures sowie die Agentur Voll:Kontakt freundlicherweise drei DVDs und zwei Blu-rays "Doctor Who – Der Film" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD oder Blu-ray gewinnen? Dann fülle bis Mittwoch, den 5. April 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.