Brutale Attacke auf junge Lesbe in Berlin

Heute, 09:25h

Noch kein Kommentar

Panoramastr. Berlin

Nach einem brutalen Angriff auf eine junge Lesbe am frühen Sonntagmorgen am Berliner Alexanderplatz sucht die Polizei nach Zeugen. Die 24-Jährige wurde gegen 4.50 Uhr schwer verletzt in der Panoramastraße von alarmierten Rettungssanitätern entdeckt.



Das Opfer befindet sich seitdem im Krankenhaus und ist nicht vernehmungsfähig. Die junge Frau erlitt einen Kieferbruch und schwere Verletzungen am Kopf und im Gesicht. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin prüft einen homophoben Hintergrund.



Der unbekannte Täter ist flüchtig. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der mutmaßliche Angreifer in Begleitung eines weiteren Mannes und einer Frau gewesen sein, die sich beide nicht an der Attacke beteiligten.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe und fragt, wer den Vorfall am frühen Sonntagmorgen beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (030) 4664 953 100 oder per E-Mail an lka531@polizei.berlin.de zu melden. (cw/pm)