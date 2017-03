Kürzungen beim CSD Dresden abgemildert

Heute, 13:22h

Dresden

Kleiner Erfolg für den CSD Dresden: Der Kulturausschuss hat die geplante Kürzung der Fördermittel aus dem städtischen Topf für Großveranstaltungen teilweise zurückgenommen.



Während der CSD-Verein im vergangenen Jahr noch 3.000 Euro erhielt, sah der Entwurf von Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke) für 2017 nur noch 1.000 Euro vor (queer.de berichtete) – genauso viel wie für das Dorffest 775 Jahre Wilschdorf. Auf Antrag von SPD-Stadträtin Dana Frohwieser wurde dieser Betrag nun auf 2.000 Euro verdoppelt. Im Gegenzug bekommen die Silvesterfeier und das Palais Sommer jeweils 500 Euro weniger.



"Dresden ist tolerant, vielfältig und bunt. Und deshalb fördert Dresden ehrenamtliches Engagement wie den CSD", erklärte Frohwieser gegenüber den "Dresdner Neuesten Nachrichten".

Kulturverwaltung gab CSD nur vier von zwölf Punkten

Auf Unverständnis war im Vorfeld vor allem die schlechte Bewertung des CSD mit nur vier von maximal zwölf Punkten gestoßen. Die Kulturverwaltung hatte alle Veranstaltungen, die sich um Fördermittel beworben hatten, nach den sechs Kriterien überregionale Bedeutung, Tourismusförderung, Breitenwirksamkeit/Familienfreundlichkeit, Förderung regionaler Identität, Bereicherung im öffentlichen Raum und Kontinuität untersucht (PDF). "Eine überregionale Ausstrahlung des CSD Dresden ist nur beim Festumzug erkennbar. Die Teilnehmerzahl am Umzug hat keine touristische Relevanz", hieß es in der Bewertung. "Nicht vorhanden" seien Breitenwirksamkeit/Familienfreundlichkeit sowie eine Förderung regionaler Identität.



"Wir möchten uns bei den Stadträt_innen im Kulturausschuss bedanken, welche mit den 4 Punkten für den CSD nicht einverstanden sind", freute sich der CSD-Verein auf seiner Facebookseite über die Teil-Rücknahme der Kürzung. Gegenüber den "Dresdner Neuesten Nachrichten" wies Vereinschef Roland Zenker jedoch darauf hin, dass der Christopher Street Day unter der früheren bürgerlichen Mehrheit mit 19.000 Euro gefördert worden sei, Rot-Grün-Rot stelle dagegen – zusammen mit Mitteln aus anderen Töpfen – insgesamt nur 12.500 Euro zur Verfügung.



Der CSD Dresden findet in diesem Jahr vom 22. Mai bis 4. Juni statt. Höhepunkte sind das politische Straßenfest auf dem Altmarkt vom 26. bis 28. Mai sowie die Demonstration am 27. Mai. (cw)