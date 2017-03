Hape Kerkeling hat sich verpartnert

Hape Kerkeling 2011 in der ZDF-Reihe "Unterwegs in der Weltgeschichte". 2014 beendete der schwule Entertainer offiziell seine Bildschirm-Karriere (Bild: ZDF)

Sein Privatleben versucht Hape Kerkeling aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Doch nun berichtete das Magazin "Bunte" von einer heimlichen Verparterung des Moderators und Comedian am 10. Dezember des vergangenen Jahres im Alten Rathaus von Bonn. Mit seinem Mann, der laut "Express" Henning heißt, soll er bereits seit 2010 zusammen sein.



Laut "Bunte" waren nur 25 Gäste zur Feier eingeladen, darunter vor allem Familienmitglieder sowie die Schauspielerin Isabel Varell und die Moderatorin Birgit Schrowange. "Bei dieser Trauung wurde endlich mal mehr gelacht als geweint", zitiert das Magazin einen Gast.



Bislang galt der 52-Jährige nicht unbedingt als Fan von Partnerschaftsschwüren. "Solche Dinge, die der Staat oder die Kirche regelt, sind für mich nicht bedeutsam", sagte er 2008 in einem Interview mit der "Bild am Sonntag". Damals war Kerkeling noch mit seinem Co-Autor Angelo Colagrossi zusammen, den er im Alter von 18 Jahren kennenlernte. Die Beziehung ging im Frühjahr 2011 nach 28 Jahren offiziell zu Bruch – die Bekanntschaft mit Henning könnte der Auslöser gewesen sein.

Vom Beatrix-Double zu Horst Schlämmer aus Grevenbroich

Zu seinem 50. Geburtstag beendete Hape Kerkeling 2014 seine Karriere in Film und Fernsehen. 1989 war er mit dem Comedy-Format "Total normal" erstmals auf Sendung. In der Show vom 25. April 1991 gelang es ihm, verkleidet als Königin Beatrix und vor laufender Kamera in einem Wagen im Schloss Bellevue vorzufahren – vor Eintreffen der echten Königin. Wenige Monate später wurde er von Rosa von Praunheim in der RTL-Sendung "Der heiße Stuhl" als schwul geoutet.



Die Satire "Kein Pardon" war 1993 Kerkelings erster Spielfilm, gefolgt von Fernsehproduktionen wie "Club Las Piranjas", "Willi und die Windzors" oder "Die Oma ist tot". Kerkelings Figuren wie der Grevenbroicher Journalist Horst Schlämmer, Kneipen-Stammgast Gisela oder die Schlagerdiva Uschi Blum bekamen Kultcharakter. Sein Buch "Ich bin dann mal weg" über seine Pilgerreise auf dem Jakobsweg wurde 2006 zum Bestseller.



Im Jahr 2014 veröffentlichte Kerkeling seine Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft", in der unter anderem über sein Coming-out in der Familie schreibt. In dem Buch erwähnte er auch erstmals seinen jetzigen Lebenspartner. (cw)