Kauder: Ehe-Verbot für Homosexuelle "keine Diskriminierung"

Nun wenige Stunden nach dem Koalitionsgipfel der Regierungsparteien im Bundeskanzleramt verteidigte Fraktionschef Volker Kauder im ZDF-"Morgenmagazin" das Nein von CDU und CSU zu einer Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Bei diesem Thema habe die SPD "schon vor dem Koalitionsausschuss gewusst, dass wir das nicht machen werden".



Die Union sehe "die Notwendigkeit nicht", sagte Kauder. "Wir finden auch, dass das keine Diskriminierung ist. Wir sehen mit Respekt darauf, wenn zwei Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Aber wir haben dafür ja auch ein eigenes Rechtsinstitut, die eingetragene Lebenspartnerschaft."



Volker Beck: "Es gibt keine diskriminierungsfreie Diskriminierung"

Scharfe Kritik an den Äußerungen des Unions-Fraktionschefs übten die Grünen: "Herr Kauder, es gibt keine diskriminierungsfreie Diskriminierung", erklärte der Bundestagsabgeordnete Volker Beck in einer Pressemitteilung. "Diskriminierung heißt Unterscheidung. Beim Eheschließungsrecht unterscheidet unsere Rechtsordnung ohne vernünftigen Grund zwischen Homo- und Heterosexuellen. Neben praktischen Problemen ist das eine symbolische Abwertung aller Lesben und Schwulen."



Beck warf der Union vor, bei der Bundestagswahl mit der AfD "um die Rolle des Diskriminators" zu konkurrieren. Die SPD müsse "jetzt handeln, will sie nicht mit dem Vorwurf des billigen Theaterdonners leben", so der Grünen-Politiker. "Oppermann ist mit seinem Gesetzentwurf als Tiger gestartet und Schulz als Merkels Bettvorleger gelandet. Das darf er nicht auf sich sitzen lassen."



Der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs zeigte sich unterdessen vom Koalitionsgipfel enttäuscht: "Es ist nur noch ätzend. Merkel diskriminiert Lesben und Schwule, und Kauder unterstützt", schrieb er auf Twitter. (mize)