20-Jähriger im Fitness-Studio homophob beleidigt

Am Donnerstagabend beleidigten zwei Unbekannte in einem Fitness-Center in Berlin-Kreuzberg einen jungen Schwulen. Dies vermeldete die Polizei am Freitag.



Nach den bisherigen Ermittlungen trainierte der 20-Jährige gegen 21.15 Uhr in einem Sportstudio am Kottbusser Damm und soll von zwei dort ebenfalls trainierenden Männern in arabischer Sprache aufgrund seiner sexuellen Orientierung beleidigt worden sein. Dabei sollen die unbekannten Männer sehr laut gesprochen haben, so dass auch andere Mitglieder des Sportstudios die Beschimpfungen hören konnten. Der 20-Jährige wandte sich daraufhin an die Polizei.



Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin übernahm die Ermittlungen. Anders als in anderen Städten informiert die Berliner Polizei regelmäßig über Straftaten mit einem mutmaßlich homo- oder transfeindlichen Hintergrund. (cw/pm)