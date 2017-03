Schweiz: Fußball-Banner gegen Homophobie nun offiziell erwünscht

Dieses Statement war dem Securitypersonal zu politisch. Ähnliche Transparente werden seit Jahren von Fans in Deutschland und ganz Europa eingesetzt. Das Motiv zeigt, wie Manchester-United-Legende Gary Neville seinen Mitspieler Paul Scholes 2010 nach einem späten Treffer gegen den Lokalrivalen City küsst

Der Schweizerischer Fussballverband (SFV) und das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) haben der Initiative "Fans gemeinsam gegen Homophobie" gegenüber bestätigt, dass Transparente gegen Homophobie in Stadien willkommen sind. Sie reagierten damit auf die Kritik der Fußballfans, nachdem ein Transparent mit dem Namen der Initiative bei einem Spiel auf Anweisung des Sicherheitspersonals eingerollt werden musste.



Zu dem Vorfall war es am Montag beim U-20 Länderspiel Schweiz gegen Deutschland in Biel gekommen. "Die Fahne hing bis zur 15. Spielminute, ehe sie von drei Sicherheits-Mitarbeitern abgenommen wurde", so die Initiative in einer ersten entrüsteten Pressemitteilung (queer.de berichtete). Das Schweizer Fernsehen habe das Transparent verboten, weil es politisch sei, hieß es demnach zur Begründung. "Im Gegensatz zu anderen Verbänden, vielen Fans, Kurven und Vereinen hat der Schweizerische Fussballverband scheinbar noch Nachholbedarf was das Thema Homosexualität und Homophobie im Fussball angeht", kommentierten die Fans.



Das Schweizer Fernsehen sagt inzwischen, man habe die Aktion des Security-Personals nicht verursacht; da habe es sich um eine falsche Information an die Fans bei der Intervention im Stadion gehandelt. Auch bei einer ersten Rechtfertigung des Senders, Werbung mit politischer, religiöser oder ähnlicher Ausrichtung seien verboten, habe es sich um "interne Missverständnisse" gehandelt.

Auch SFV lenkte ein

Auch der Fußballverbund hatte sich in einer ersten Stellungnahme gegenüber der Initiative "Queer Football Fanclubs (Schweiz)" auf Richtlinien der UEFA gegen politische Botschaften bei Spielen berufen. Nach weiterer Kritik hat er der Initiative "Fans gemeinsam gegen Homophobie" gegenüber bestätigt, dass entsprechende Banner in Zukunft willkommen seien.



Das Verbot vor Ort sei Folge unglücklicher Umstände gewesen, so der Verband: "Die Aufforderung zum Abhängen entstand aus Überraschung (weil an einem U-20 Spiel nie Banner aufgehängt werden) und einer Fehleinschätzung über dessen Botschaft/Zulässigkeit in der Hektik der unmittelbaren Matchvorbereitung".



Die Fans kommentierten dazu: "Wir freuen uns über diese rasche und positive Klärung der misslichen Geschichte und bedanken uns bei beiden Organisationen für die offene und vertrauensvolle Kommunikation." Bei großen und komplexen Veranstaltungen könne auch mal etwas schief laufen. Der Vorfall zeige aber dennoch, "dass dem Setup im Stadion und dem Verständnis für Fananliegen genügend Aufmerksamkeit eingeräumt werden muss. Dabei bringen wir uns gerne ein und begrüssen entsprechend Initiativen des SFV." (nb)