"Walking Dead": Schauspieler Daniel Newman outet sich

Daniel Newman als Zombie-Bekämpfer in "The Walking Dead"

Der amerikanische Künstler, Schauspieler und Musiker Daniel Christopher Newman, der in der Zombie-Serie "The Walking Dead" die Nebenrolle Daniel spielt, hat sich in einem inzwischen viral verbreitenden Tweet als schwul geoutet.



"Ich bin offen und stolz #LGBT", schrieb er in der Nacht zum Freitag in dem sozialen Netzwerk. An Follower aus der Community gerichtet meinte er, dass er sie möge: "Seid stolz darauf, ihr selbst zu sein. Wir brauchen jeden so, wie er ist."



"Ich bin offen und stolz #LGBT", schrieb er in der Nacht zum Freitag in dem sozialen Netzwerk. An Follower aus der Community gerichtet meinte er, dass er sie möge: "Seid stolz darauf, ihr selbst zu sein. Wir brauchen jeden so, wie er ist."

Auch auf Instagram veröffentlichte Newman die Botschaft. Später folgte ein Youtube-Video, in dem er über seine Motivation zu dem öffentlichen Coming-out erzählte: Bei einer ehrenamtlichen Tätigkeit in einem Projekt für obdachlose LGBTI-Jugendliche habe sich ein Mädchen bei ihm überschwänglich bedankt, dass er sie als Heterosexueller unterstütze. Als er meinte, dass er schwul sei, habe sie gefragt, warum er das nicht öffentlich gemacht habe: "Du kannst dabei helfen, unser Leben zu verändern."



"Das hat mich wie ein Schlag in den Bauch getroffen", so Newman. "Ich habe begriffen, wie wichtig es in diesen Zeiten ist, sichtbar zu sein. Dass Menschen wissen, wer Du bist." Wenn man tolle Leute habe, Sportler, Schauspieler oder Ärzte und Rechtsanwälte, "Helden in jeder Community und Nachbarschaft", und diese möglichen Vorbilder ihre Homosexualität versteckten, schadeten sie damit Millionen von Menschen.

Schweigen gefährdet

Newman, der auch in Nebenrollen u.a. in "The Vampire Diaries", "Homeland", "Sex and the City" und "Cirque du Freak" zu sehen war und als Musiker zum Soundtrack von "Twilight" beitrug, meinte weiter: "Durch unser Schweigen sind wir teilweise mitschuld daran, dass Kinder verprügelt werden, an Vorurteilen und Stigmatisierungen."

Als er in einer irisch-katholischen Familie in Georgia in Amerikas Süden aufwuchs, war das Schweigen seiner Meinung nach weniger durch Homophobie im Umfeld motiviert gewesen als durch die grundsätzliche Haltung, nicht über das Privatleben zu sprechen. "Und so habe ich das dann eben immer gehalten. Aber jetzt ist es an der Zeit, das nicht länger für mich zu behalten."



Newman arbeitet auch als Model, etwa für Calvin Klein oder die Fotoband- und Kalenderreihe "Red Hot". Auf Instagram hatte er bereits mit Postings zum Welt-Aids-Tag oder zum Anschlag auf das "Pulse" eine Verbundenheit mit der Szene erkennen lassen.

Wir sind überall, auch unter Zombies

"The Walking Dead" selbst hatte erst kürzlich durch ein Coming-out für Schlagzeilen gesorgt: In einer am vorletzten Sonntag erstmals in den USA neu ausgestrahlten Folge outete sich die Figur Jesus, dargestellt vom englischen Schauspieler Tom Payne, eher beiläufig in einem Gespräch (queer.de berichtete).



Nach Kritik von Fans, dass die Serie in der Comic-Vorlage durchaus vorhandene LGBTI-Charaktere ignoriere, hatte es 2015 in der fünften Staffel mit Aaron (Ross Marquand) die erste schwule Figur gegeben (queer.de berichtete), später tauchten auch sein Partner Eric (Jordan Woods-Robinson) und das lesbische Paar Tara (Alanna Masterson) und Denise (Merritt Wever) auf. Auch in der Spin-off-Serie "Fear The Walking Dead" gibt es inzwischen eine schwule Figur (queer.de berichtete). (nb)