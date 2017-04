Madrid lädt in diesem Jahr zum World Pride

Eine Reise nach Madrid lohnt sich immer – und in diesem Jahr erst recht. Vom 23. Juni bis 2. Juli findet in der spanischen Hauptstadt der World Pride statt. Zur Parade am 1. Juli werden über drei Millionen Menschen erwartet. Außerdem stehen Open-Air-Konzerte und Partys, Kunst, Kultur, Konferenzen und Sportveranstaltungen an vielen Orten der Metropole auf dem Programm.



Auch sonst bleibt in Madrid kein Wunsch offen: An kaum einem anderen Ort findet man so viel Kunst von Weltrang auf so engem Raum wie am Paseo del Arte von Madrid: Auf nur rund einem Kilometer liegen hier an der Kunstpromenade drei Museen – Prado, Thyssen-Bornemisza und Reina Sofía. Oder man stöbert einfach in den szenigen Galerien der Avantgarde nach den neuesten künstlerischen Trends.

Mode und Tapas für jeden Geschmack

Bei einem Madrid-Besuch sollte ein Abstecher zu den international renommierten Designern spanischer Mode wie Balenciaga, Custo, Desigual oder Camper nicht fehlen. In der spanischen Hauptstadt warten zudem an die 3.100 Restaurants, die gastronomisch alles bieten, was das Herz begehrt, von Tapas über regionale Küche bis Avantgarde. Darunter befinden sich auch 12 Restaurants mit Michelin-Stern(en).



Wer sich für Fußball interessiert: Real Madrid und Atletico Madrid gehören zum Besten, was der internationale Fußball zu bieten hat. Und beim berühmtem Madrider Nachtleben wird die Nacht in einer der vielen Szene-Diskotheken schnell zum Tag.



Neugierig geworden? Für die deutsche LGBT-Community hat das Spanische Fremdenverkehrsamt am 1. April eine Online-Verlosung gestartet. Zu gewinnen gibt es eine Flugreise nach Madrid für zwei Personen inklusive drei Hotel-Übernachtungen mit Frühstück in einem Vier-Sterne-Hotel – bis 30. Juni kann man teilnehmen. Auf der Verlosungsseite gibt's außerdem ein witziges Online-Memory-Spiel. (pm)