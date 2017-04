Hape Kerkeling fordert Union zur Ehe-Öffnung auf

Hape Kerkeling auf dem Cover seiner 2014 erschienen Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft" (Bild: Piper Verlag)

Der schwule Schauspieler, Moderator und Buchautor Hape Kerkeling hat die CDU erstmals öffentlich scharf kritisiert. "Es ist überfällig, dass die Ehe für alle endlich eingeführt wird", sagte der 52-Jährige im Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".



Noch im Februar war Kerkeling als Wahlmann der CDU Nordrhein-Westfalen Mitglied der Bundesversammlung, die Frank-Walter Steinmeier zum neuen Bundespräsidenten wählte (queer.de berichtete). In der vergangenen Woche war bekanntgeworden, dass sich der Comedian im Dezember vergangenen Jahres mit seinem langjährigen Freund in Bonn verpartnert hatte (queer.de berichtete).



"Ich finde es beschämend für Deutschland, dass das nicht schon längst geschehen ist", meinte Kerkeling zur fehlenden rechtlichen Gleichstellung homosexueller Paare im Eherecht. Eine Demokratie müsse sich immer daran messen lassen, wie sie mit ihren Minderheiten umgehe. "Also, Frau Merkel, ran an die Buletten", sagte Kerkeling im "Spiegel"-Interview. "Das schaffen Sie!"



In der Nacht zum Donnerstag hatte die Union beim Koalitionsgipfel im Kanzleramt einen Vorstoß der SPD zur Öffnung der Ehe zurückgewiesen (queer.de berichtete). (cw)