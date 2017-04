Neue Emnid-Umfrage: 75 Prozent der Deutschen für Ehe für alle

Auch die jüngste repräsentative Meinungsumfrage zur Ehe für alle ist eine deutliche Klatsche für die Bundesregierung. Nach einer am Sonntag veröffentlichten Emnid-Umfrage im Auftrag der "Bild am Sonntag" sprechen sich 75 Prozent der Deutschen für die rechtliche Gleichstellung von schwulen und lesbischen Paaren im Eherecht aus.



20 Prozent der Befragten lehnten laut Emnid eine Gleichbehandlung ab. Die übrigen fünf Prozent machten keine Angaben.



Seit Jahren gibt es in den Meinungsumfragen aller deutschen Institute eine Zwei-Drittel-Mehrheit für die Ehe für alle (queer.de berichtete). Bei einer im Januar vorgestellten Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes sprachen sich sogar 82,6 Prozent der Bevölkerung für ein Ende des Eheverbots für homosexuelle Paare aus (queer.de berichtete).



Beim Koalitionsgipfel in der vergangenen Woche hatte die Union einen späten Vorstoß der SPD zur Eheöffnung zurückgewiesen (queer.de berichtete). (mize)