Rüstungs-Staatssekretärin Katrin Suder hat sich verpartnert

Katrin Suder ist seit 2014 Staatssekretärin im Bundesministerium der Verteidigung (Bild: Bundeswehr / Hannemann)

Katrin Suder, verbeamtete Staatssekretärin im Bundesministerium der Verteidigung, hat Anfang März ihrer langjährigen Freundin Katja Kraus in Berlin das Ja-Wort gegeben. Dies berichtete am Donnerstag die "Bild"-Zeitung.



Suder, Jahrgang 1971, ist seit August 2014 als parteilose Staatssekretärin für Rüstungsfragen zuständig (queer.de berichtete). Zuvor arbeitete die promovierte Physikerin als Direktorin bei der Unternehmensberatung McKinsey. Gemeinsam mit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) machte sie sich wiederholt für mehr Diversity bei der Bundeswehr stark (queer.de berichtete).



Katja Kraus war Mitglied der Frauennationalmannschaft



Katja Kraus im Jahr 2015 (Bild: Lesekreis / wikipedia

Katrin Suders ein Jahr ältere Partnerin ist nicht weniger prominent: Katja Kraus war von 1986 bis 1998 Torhüterin für den FSV Frankfurt und absolvierte 220 Spiele in der Bundesliga. Bei sieben Spielen kam sie in der deutschen Nationalmannschaft zum Einsatz. Als erste Frau wurde die Olympiateilnehmerin später Mitglied im Vorstand des HSV. Seit 2013 ist Kraus geschäftsführende Gesellschafterin einer Sportmarketingagentur.



Das lesbische Paar lebt zusammen in Berlin. Gemeinsam zieht es drei Kinder groß. Das jüngste brachte die Staatssekretärin nach Angaben von "Bild" im vergangenen Oktober zur Welt.



Katrin Suder ist neben Jens Spahn (CDU) und Michael Roth (SPD) eine von drei offen homosexuellen Staatssekretären der aktuellen Bundesregierung. Einzige lesbische Ministerin ist Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD). (cw)