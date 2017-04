AfD-Kandidat zu Homorechten: "Lesbenpornos sehe ich mir ganz gern an"

Offizielles Plakatmotiv: Wolfgang Rotsolk ist AfD-Direktkandidat für den Landtagswahlkreis Dithmarschen-Süd (Bild: AfD Schleswig-Holstein)

Im schleswig-holsteinischen Meldorf wurde am vergangenen Donnerstag eine schulische Informationsveranstaltung für junge Erstwähler von einem Lehrer abgebrochen. Grund waren Äußerungen des AfD-Direktkandidaten für den Landtagswahlkreis Dithmarschen-Süd, Wolfgang Rotsolk, über Lesben und Schwule.



Die Gymnasiasten der Meldorfer Gelehrtenschule hatten acht Landtagskandidaten zu einer Podiumsdiskussion eingeladen, die im zweiten Teil aus dem Ruder lief. Nach einem Bericht des "Hamburger Abendblatts" antwortete Rotsolk auf die Frage eines Schülers, wie er zu Homosexuellen stehe, mit ausfälligen Worten: "Die Männer sollen sich ruhig weiter selbst gegenseitig in den Arsch ficken. Lesbenpornos sehe ich mir ganz gern an."

Vor dem Eklat Hetze gegen Flüchtlinge

Bereits im ersten Teil der Podiumsdiskussion hatte der 76-jährige AfD-Politiker mit einer Falschaussage Stimmung gegen Flüchtlinge gemacht. Rotsolks Behauptung "Ich sehe es nicht ein, dass Flüchtlinge in dieses Land kommen und dann genau so viel Rente wie ich erhalten" wurde von anderen Diskussionsteilnehmern korrigiert.



Wolfgang Rotsolk ist in der schleswig-holsteinischen Politik kein Unbekannter. So saß er bereits für die Linke im Gemeinderat der Stadt Burg in Dithmarschen, wurde jedoch 2009 nach einer satirischen Plakataktion ausgeschlossen. Mit seinem Mandat wechselte er zu den Piraten, für die er bei der letzten Landtagswahl auch als (erfolgloser) Direktkandidat angetreten war. Erst seit Herbst 2016 ist der ehemalige Feinmechaniker Mitglied der AfD, die ihn prompt im selben Wahlkreis aufstellte. Da Rotsolk nicht über die Landesliste abgesichert ist, dürfte sein Einzug in den Landtag sehr unwahrscheinlich sein.



Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 7. Mai dürfen erstmals auch die ab 16-Jährigen wählen. (cw)