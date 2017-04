Während mit dem Debütalbum "Flavor & Sin" 2013 die Airplay-Charts geknackt und die Filmmusik für den Kinofilm "About A Girl" komponiert wurde, spielten Nick & June 300 Konzerte in sechs Ländern Europas

Mit einer Hand voll Songs, endlos Ideen und zwei bezaubernden Stimmen ausgestattet, macht das Duo 2012 seine ersten Schritte. Unterstützt vom Förderprogramm der Initiative Musik und eine ausverkaufte Single später, wird das Debütalbum "Flavor & Sin" von Kritikern begeistert aufgenommen. Vergleiche mit "Angus & Julia Stone" oder "The Swell Season" machen die Runde. Während die Airplay-Charts geknackt werden und die beiden Filmmusik für den Kinofilm "About A Girl" komponieren, spielen Nick & June 300 Konzerte in sechs Ländern Europas.



Nun geht das Duo den nächsten Schritt: Frisch gesignt vom gelobten Indie-Label AdP Records ist jetzt das von Udo Rinklin (u.a. Philipp Poisel) produzierte Zweitwerk "My November My" erschienen. Das Konzeptalbum erzählt die Geschichte des "November Boys", der schwer enttäuscht von Welt und Menschheit, verbittert und selbstgerecht, aber auch reflektiert und selbstanklagend seine Gedanken in zwölf Kapiteln erklärt, um letztlich Abschied zu nehmen.

Einsame Musikträume und fragile Melancholie



Das neue Album "My November My" von Nick & June ist am 31. März 2017 erschienen

Intertextuelle Bezüge zu Conor Oberst, The National oder Belle & Sebastian verschmelzen mit epischen Songstrukturen, ausgefeilten Soundspielereien, tiefen Paukenschlägen und Marschrhythmen. Gepaart mit der im Zentrum stehenden, filigranen Stimmenkombination zeigt sich die deutliche Entwicklung im Werk Nick & Junes und münden in einsam-schönen Musikträumen und fragiler Melancholie.



Während die beiden Multiinstrumentalisten nahezu jeden Song – oder auch mal währenddessen – das Instrumentarium zwischen Gitarre, Mandoline, Ukulele, Banjo, elektronischen Bogen oder Glockenspiel, Klavier, Orgel, Melodica und Akkordeon wechseln, wird das Duo seit neuestem bei Konzerten auch von Schlagzeug und Bass unterstützt. Man darf gespannt sein, wohin die Wege das Duo in diesem Jahr führen. Sicher ist lediglich – Home Is Where The Heart Hurts… (cw/pm)

Direktlink | Offizielles Lyric Video zu "Ships & Flags" von Nick & June

Wir verlosen fünf Alben

Für die User von queer.de haben das Label Adp Records (Alive) sowie die Agentur Add On Music freundlicherweise fünf Alben "My November My" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine CD gewinnen? Dann fülle bis Montag, den 10. April 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Album-Release—Tour



06.04.2017 – D – Hannover – Lindwurm

07.04.2017 – D – Hamburg – Pooca Bar

08.04.2017 – D – Bremerhaven – Findus

15.04.2017 – D – Leipzig – Neues Schauspiel

28.04.2017 – D – Frankfurt – Lotte Lindenberg

29.04.2017 – D – Wermelskirchen – Kattwinkelsche Fabrik

05.05.2017 – D – Fürstenwalde – Club im Park

11.05.2017 – D – Pfarrkirchen – Bogaloo

12.05.2017 – D – Schweinfurt – Stattbahnhof

13.05.2017 – D – Regensburg – W1

17.05.2017 – D – Erlangen – E-Werk

19.05.2017 – D – Magdeburg – Moritzhof

20.05.2017 – D – Greifswald – Boddenhus

25.05.2017 – AT – St. Georgen – Bar Fümreif

27.05.2017 – CH – Thun – Café Mokka

30.05.2017 – D – München – Heppel & Ettlich

01.06.2017 – D – Gütersloh – Die Weberei

02.06.2017 – D – Essen – Weststadthalle

03.06.2017 – D – Wiesbaden – Theater Pariser Hof

08.06.2017 – D – Berlin – Privatclub

17.06.2017 – AT – Salzburg – Corner

24.06.2017 – D – Dresden – Elbhangfest