"Demo für alle" lädt zu neuem "Wissenschafts"-Symposium

Von Norbert Blech

Rund ein halbes Jahr nach der letzten "Demo für alle" kehrt die homofeindliche Bewegung nach Wiesbaden zurück: Im Kurhaus der hessischen Landeshauptstadt will sie am 7. Mai ein Symposium "Sexualpädagogik der Vielfalt. Kritik einer herrschenden Lehre" abhalten.



Bereits im Januar 2016 hatte das von Hedwig von Beverfoerde angeführte Protestbündnis einen "wissenschaftlichen" Kongress in Stuttgart abgehalten, in dem Redner betonten, dass "Homosexualität generationenblind und lebensfeindlich ist" und eine "Pädophilenpropaganda im Unterricht" abzulehnen sei (queer.de berichtete).



Zu den in Wiesbaden geladenen Gästen gehört Prof. Dr. Christian Winterhoff. Er hatte im letztes Jahr ein rechtliches "Gutachten" vorgelegt, wonach es gegen das "Indoktrinationsverbot" verstoße, wenn an Schulen "Heterosexualität und andere sexuelle Orientierungen als gleichwertige Erscheinungsformen menschlicher Sexualität dargestellt werden" (queer.de berichtete). Auch Besuche von LGBTI-Schulaufklärungsteams wie SCHLAU seien einen Rechtsbruch, wenn nicht gleichzeitig "ein Vertreter einer gegenteiligen Sexualmoral anwesend ist, der sein Menschen- und Familienbild ebenso vermittelt (z.B. ein katholischer Priester)".



Das Gutachten ist diskriminierend und in der rechtlichen Herleitung äußerst fragwürdig, wird aber von Homo-Gegnern zunehmend zu ihrer Argumentation verwendet und spielte etwa eine Rolle bei dem Erfolg der "Demo für alle", eine fortschrittliche Schulaufklärung in Bayern eingeschränkt zu haben (queer.de berichtete).

Wissenschaftskongress mit Homo-"Heiler"

Ein weiterer Redner ist der Psychiater Christian Spaemann, er ist Sohn des Philosophen und "Demo für alle"-Unterstützers Robert Spaemann und ein öffentlicher Vertreter der "Heilung" Homosexueller: "Die Möglichkeit der dauerhaften Veränderung der sexuellen Orientierung ist inzwischen wissenschaftlich mehrfach belegt worden", sagte er etwa gegenüber der evangelikalen Nachrichtenagentur "idea". Bei jedem Dritten klappe eine entsprechende "Therapie".

Direktlink | Wenn die "Demo für alle" referieren lässt: Manfred Spieker, Professor für Christliche Sozialwissenschaften im Ruhestand und "wissenschaftlicher" Beirat der Homo-"Heiler" vom "Deutschen Institut für Jugend und Gesellschaft", beklagte in Stuttgart, dass nur noch eine Minderheit es wage, Homosexualität abzulehnen und als "Unsittlichkeit" zu bezeichnen, und dass diese deswegen als homophob gelte

Erneut den Homo-Hassern zur Verfügung stellt sich Prof. Dr. Jakob Pastötter von der Deutschen Gesellschaft für Sozialwissenschaftliche Sexualforschung (DGSS), deren Vizechefin Karla Etschenberg bereits den Bildungsplan in Baden-Württemberg krisiert hatte und nach Kritik aus dem Fachbeirat der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld zurückgetreten war (queer.de berichtete). Nach dem Kongress in Stuttgart, in dem er warnte, daass Sexualkunde heute "promiskuitive Sexualität" und letztlich Missbrauch fördere, hatte er sich wie Beverfoerde als Kronzeugen für eine üble Propaganda-Dokumentation der rechten Zeitung "Jungen Freiheit" gegen Bildungsläne ("Porno, Peitsche, Pädophilie – Perversion im Klassenzimmer") zur Verfügung gestellt.



Ende Oktober 2016 war die "Demo für alle" erstmals durch Wiesbaden marschiert, um gegen die neuen hessischen Richtlinien zur Sexualerziehung an Schulen zu protestieren

Ein weiterer Redner ist der evangelische Theologe und Philosoph Harald Seubert. "Die im Grundgesetz garantierte menschliche Würde ist der Rahmen für Pluralität auf sittlicher Grundlage", betont er auf der Webseite der Veranstaltung. "Eine 'Sexualpädagogik' vermeintlicher Vielheiten verlässt diese Grundlage, manipulatorisch und eingreifend. Sie ist nicht tolerant, sondern tendenziell totalitär."



Im zweiten Teil der Veranstaltung will die "Demo für alle" eine "alternative Sexualaufklärung – bindungsorientiert, wertebasiert" vorstellen. Geladen sind Wolfgang Herold, der schon einen Vortrag "Was sagt mir die Kirche zur Sexualität" hielt, und Karolin Wehler, die auch mal unter dem Titel "Die Kirche im Schlafzimmer" referierte. Sie setzt sich u.a. für eine "natürliche Verhütung" ein und arbeitet für das Projekt "TeenSTAR", das Kinder und Jugendliche außerschulisch und auch in der Schule im Sinne der katholischen Kirche "aufklärt".