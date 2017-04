Heute, 03:09h, Noch kein Kommentar



"Voll verkatert" ist am 31. März 2017 auf DVD und Blu-ray erschienen

Nach einem mysteriösen Unfall fällt Milliardär Tom Brand ins Koma und findet sich zu seinem allergrößten Entsetzen im Körper des Katers Mr. Kuschelpuschel wieder. Während sein labiler Gesundheitszustand in der Geschäftswelt zu wilden Spekulationen und unglaublichen Intrigen mit schwerwiegenden Folgen führt, kämpft Tom mit allen tierischen Mitteln um sein Leben und seine Firma. Hilfe erhofft er sich dabei von Felix Perkins, dem Besitzer einer mysteriösen Tierhandlung.



Wird Tom Brand einen Weg zurück in seinen menschlichen Körper finden? Werden seine Frau Lara und seine Tochter Rebecca die Verschwörungen durchschauen und zu ihm halten? Und wird es seinem älteren Sohn David gelingen, das drohende Unheil von der Firma abzuwenden?



Allround-Talent Barry Sonnenfeld ("Men in Black", "Die Addams Family") holte sich für seine spritzige Komödie "Voll verkatert" renommierte Hollywood-Stars vor die Kamera. In der männlichen Hauptrolle begeistert Oscar-Preisträger Kevin Spacey ("House of Cards", "Kill the Boss"). Oliver Kalkofe (Synchronsprecher u.a. in "Little Britain", "Doctor Who", "Cars") leiht in der deutschen Fassung Stubentiger Mr. Kuschelpuschel seine Stimme. Vervollständigt wird der prominente Cast durch Jennifer Garner ("Dallas Buyers Club", "Mother's Day: Liebe ist kein Kinderspiel", "30 über Nacht"), Malina Weissman ("Teenage Mutant Ninja Turtles", "Supergirl"), Robbie Amell ("Modern Family", "The Flash") und Christopher Walken ("7 Psychos", "Klick"," Catch Me If You Can"). Hinter der Kamera stand der erfahrene deutsche Kameramann Karl Walter Lindenlaub ("Independence Day", "Die Chroniken von Narnia: Prinz Kaspian von Narnia").



"Das Projekt ist wie für mich gemacht: eine Komödie, die eine Botschaft vermittelt", sagt Regisseur Barry Sonnenfeld. "Es ist ein sehr lustiger Film mit einer übersinnlichen Prämisse, dabei aber fest in der Realität verankert.". (cw/pm)

