Heute gibt's Gratis-Eis für die Ehe für alle!

Seit 1979 gilt der 4. April als Fest für Eisliebhaber. Jedes Jahr kommt der amerikanische Eishersteller Ben & Jerry's mit einem Bus auch in einer deutschen Stadt vorbei und verteilt kostenlose Becher. Diesmal ist Köln an der Reihe – mit einer Aktion für LGBTI-Rechte.



"Am Free Cone Day 2017 benennen wir unsere beliebteste Sorte 'Cookie Dough' symbolisch in 'Yes, I Dough' um, weil wir der Ehe für alle unser JA-Wort geben", heißt es in einer Ankündigung von Ben & Jerry's. "Kommt vorbei, schnappt euch einen Shortie und setzt ein buntes Zeichen für die Liebe."



Der Bus mit dem Gratis-Eis soll am 4. April zwischen 18 und 20 Uhr am Club Bumann & Sohn in der Bartholomäus-Schink-Straße 2 Station machen. Die extra für die Aktion hergestellten "Yes, I Dough"-Becher mit 150 Milliliter Vanilleeis mit Plätzchenteigkrümeln werden verschenkt, solange der Vorrat reicht.

Jahrelanges Engagement für Minderheitenrechte

Ben & Jerry's wurde 1978 als linksalternatives Unternehmen im äußerst liberalen Vermont gegründet, gehört aber inzwischen dem niederländisch-britischen Lebensmittelkonzern Unilever. Dennoch setzt sich die Firma weiter für Umweltschutz und Minderheitenrechte ein. So produziert sie seit Jahren klimaneutral.



Auch LGBTI-Rechte sind seit seit fast 30 Jahren Thema: 2009 feierte die Firma etwa die Öffnung der Ehe in Vermont mit einer eigenen Eiscremesorte (queer.de berichtete). Spezielle Sorten für die Ehe-Öffnung wurden außerdem in Australien und Irland verkauft. Außerdem protestierte die Firma gegen das Homo-"Propaganda"-Gesetz in Russland (queer.de berichtete). Seit 2016 ist Ben & Jerry's offizieller Unterstützer des Bündnisses #EheFürAlle in Deutschland (queer.de berichtete).

Der "Free Cone Day" wurde 1979 zur Geburtstagsfeier des ersten Eisshops von Ben & Jerry's eingeführt. Seitdem wird der Tag jährlich zelebriert – mit Gratiseis als Dankeschön für alle Kunden. (cw)