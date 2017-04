Ministerin wirbt bei Kinobetreibern für schwulen Kurzfilm

Heute, 12:31h, Noch kein Kommentar

Barbara Steffens, die nordrhein-westfälische Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter, hat Kinobetreiber gebeten, den spanischen Kurzfilm "Por Un Beso" ("Für einen Kuss") in ihr Programm aufzunehmen. "Der Film hat mich ergriffen, er hat mich sehr berührt und zugleich fassungslos gemacht. Deshalb werbe ich bei Kinobetreiberinnen und Kinobetreiber in Nordrhein-Westfalen dafür, diesen Kurzfilm anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo- und Transphobie am 17. Mai zu zeigen", so die Grünenpolitikerin in einem Schreiben an die Kinobetreiber in Nordrhein-Westfalen.



Steffens sagte, sie habe "Por Un Beso" bei der deutschen Premiere auf dem 6. Homochrom-Filmfestival in Köln gesehen. Der fünfminütige Film von David Velduque, der auch bei Youtube mit deutschen Untertiteln verfügbar ist, handelt von einem schwulen Paar, das homophober Gewalt ausgesetzt ist. "Der Film verdeutlicht, wie wichtig es nach wie vor ist, der Gewalt an homosexuellen Menschen entschieden entgegenzutreten und für die Akzeptanz von Vielfalt zu sensibilisieren", so die Ministerin weiter.



Barbara Steffens ist seit 2010 Emanzipationsministerin im Kabinett von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo- und Transphobie stellen David Velduque und Martin Wolkner von Homochrom e.V. den Film allen Kinos in Nordrhein-Westfalen für eine Ausstrahlung kostenlos zur Verfügung. Ministerin Barbara Steffens begrüßt diese gemeinnützige Aktion. Die Ministerin hofft, dass mit dem Film ein Zeichen für Akzeptanz und Vielfalt gesetzt werden kann, sollten sich viele Kinos beteiligen.



Homochrom e.V. will "Por Un Beso" am 17. Mai auf einer Abend-Veranstaltung im Filmforum Köln präsentieren. Auch der Regisseur David Velduque nimmt an der Veanstatlung teil. An dem Filmabend mit Talkrunde sollen zudem weitere Kurzfilme gezeigt werden, die das Leben und Lieben von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intersexuellen Menschen einfühlsam spiegeln.



Der Internationale Tag gegen Homo- und Transphobie findet jährlich am 17. Mai statt. An diesem Tag im Jahr 1990 hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschlossen, Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel für Krankheiten zu streichen. In diesem Jahr findet der seit 2005 begangene Aktionstag drei Tage nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen statt. (pm/cw)