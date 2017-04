USA: Kampf um homophobe Gesetze geht weiter

North Carolina muss auch nach der "Aufhebung" des von LGBTI-Aktivisten scharf kritisierten Gesetzes HB 2 mit der Fortführung von Boykottaktionen rechnen. Bürgermeister aus mehreren Städten in den USA haben angekündigt, sie werden daran festhalten, städtischen Beamten und Angestellten alle offiziellen "nicht unbedingt notwendigen Reisen" nach North Carolina zu untersagen.



Das republikanische kontrollierte Parlament von North Carolina hatte zwar in der vergangenen Woche einen Kompromiss mit dem demokratischen Gouverneur Roy Cooper zur Aufhebung von HB 2 erzielt (queer.de berichtete). Das bereits von Cooper unterzeichnete Aufhebungsgesetz HB 142 hält allerdings an Kernthemen von HB 2 fest: So darf bis Dezember 2020 keine Kommune und kein Bezirk LGBTI-Antidiskriminierungsrichtlinien erlassen. Außerdem kann die von Republikanern kontrollierte Verwaltung des Bundesstaates weiterhin Transsexuellen den Zugang zu öffentlichen Toiletten oder anderen geschlechtergetrennten Einrichtungen versperren.



Der "Kompromiss" sorgte insbesondere in großen Städten für Empörung: Eric Garcetti, der Bürgermeister von Los Angeles, kündigte wegen der anhaltenden LGBTI-Diskriminierung in North Carolina an, er werde, "alles unternehmen, dass die Steuergelder der Bürger von Los Angeles nie ausgegeben werden, um Ungleichbehandlung aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität zu unterstützen". Javier González, der Bürgermeister von Santa Fe, fügte hinzu: "Bis North Carolina die Diskriminierung beendet, haben wir nicht vor, unseren Boykott zu beenden." Via Twitter kündigte auch die lesbische Bürgermeisterin von Salt Lake City an, dass das Reise-Verbot bestehen bleiben werde.



Auch mehrere andere Bundesstaaten, Unternehmen, Sportveranstaltungen und Künstler hatten wegen HB 2 einen Boykott gegen North Carolina gestartet. Noch ist unklar, ob der Kompromiss ausreichen wird, um diesen zu beenden.



Unzufrieden mit dem Kompromiss zeigte sich auch die Stadt Charlotte in North Carolina, deren Antidiskriminierungsrichtlinie durch HB 2 außer Kraft gesetzt worden war. Die demokratische Bürgermeisterin Jennifer Roberts erklärte vergangene Woche via Twitter, sie sei enttäuscht, dass Republikaner im Parlament "LGBT noch immer als ungleich" ansehen würden. Die größte Stadt North Carolinas leidet überproportional wegen des Boykotts, durch den der öffentlichen Hand laut Schätzungen landesweit Milliardeneinnahmen entgehen.



Mit Häme reagierte dagegen der frühere Gouverneur Pat McCrory, der im November letzten Jahres knapp seinem demokratischen Konkurrenten Roy Cooper unterlegen war. Laut Meinungsforschern hatte der Republikaner die Wahl ausschließlich wegen seines Festhaltens an der unpopulären House Bill 2 verloren. In einem Interview freute sich McCrory, dass die LGBTI-Organisation Human Rights Campaign eine "Niederlage" eingesteckt habe: "Die gute Nachricht ist, dass die HRC den Kampf verloren hat", so McCrory. Er warf den Aktivisten vor, "mit ihren Ressourcen, ihrer Macht und ihrem Geld" versucht zu haben, Unternehmen gegen North Carolina aufzuwiegeln.



Ex-Gouverneur Pat McCrory freut sich, dass LGBTI in seinem Heimatstaat weiterhin diskriminiert werden dürfen

Vergangenen Monat hatte McCrory beklagt, dass er wegen seinem Image als homo- und transphober Frömmler heute nur schwer einen Job finden könne (queer.de berichtete). (dk)