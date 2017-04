"Novaya Gazeta" legt Beweise für Schwulenverfolgung vor

In diesem Lager bei Argun sollen sich unfassbare Greueltaten an schwulen Männern abgespielt haben. Der folgende Bericht geht in Text und Bild auf sie ein.

Von Norbert Blech

Die russische Zeitung "Novaya Gazeta" hat am Dienstagabend einen Nachfolgebericht zu der Meldung vom Samstag veröffentlicht, wonach es in der autonomen Republik Tschetschenien zur Verschleppung von über 100 Männern wegen angeblicher Homosexualität gekommen sei, von denen einige getötet wurden.



Dem neuen Bericht zufolge soll eine erste Verfolgungswelle bereits Mitte Februar begonnen haben, nach der Verhaftung eines unter Drogen stehenden Mannes. Auf seinem Smartphone habe die Polizei homosexuelles Foto- und Videomaterial gefunden sowie die Kontaktdaten zahlreicher schwuler Männer. "Es waren diese Daten, die die erste Welle von Verhaftungen und Massakern hervorgerufen haben", so die Zeitung. Die davon nichts wissende und nur zur Provokation und für spätere Klagen gedachte Anmeldung mehrerer CSD-Demonstrationen im Nordkaukasus habe dann zu einer zweiten Welle geführt.



Die Männer, deren Schicksal die Zeitung recherchieren konnte, seien in ein Gefängnis in der Stadt Argun gebracht worden, in offiziell leer stehende ehemalige Militärgebäude. Das Gelände in der Kadyrow-Straße sei bereits 2010 in einem Bericht des Europarats mit einer entsprechenden Nutzung vermerkt. Ein Bild der Zeitung soll mehrere örtliche Beamte und Politiker an dem Gebäude während der Inhaftierung der schwulen Männer zeigen, darunter den tschetschenischen Parlamentsvorsitzenden Magomed Daudow. Der Politiker mit dem Spitznamen "Der Lord" soll bei der Entlassung einiger Gefangener zugegen gewesen sein.





Die "Novaya Gazeta" berichtet aus den Verhören, man hätte die Telefone der Verhafteten bewusst angelassen und Leute, die sich bei ihnen meldeten, dann ebenfalls abgeholt. "Auch sie wurden illegal festgenommen, geschlagen, mit Elektroschocks gefoltert und, im besten Fall, gegen ein großes Schutzgeld freigelassen." Manche Angehörige hätten ihre Apartments oder Häuser verkaufen müssen.



Man wisse von drei Toten, über einen vierten gebe es belastbare Informationen, so die Zeitung. Sie präsentiert die Berichte zweier Zeugen; Details sowie weitere Berichte will sie den Bundesbehörden übergeben. Die Männer und ihre Familien seien nun sicher, "außerhalb Russlands".

Erpressung schon seit Jahren

Einer der Zeugen sagte der Zeitung, die Behörden hätten ihn schon seit Jahren erpresst. Alle Monate habe er tausende Rubel zahlen müssen, dennoch sei er regelmäßig auf der Polizeiwache verprügelt, erniedrigt und gefoltert worden, auch habe er die Namen anderer Schwuler preisgeben müssen. Um den Kontakt zur Familie zur halten, habe er geheiratet. Den Druck nicht aushaltend, sei er dennoch nach Moskau geflohen und habe dort Anzeigen wegen seiner früheren Behandlung gestellt, die aber nicht angenommen worden seien. Dann hätten ihn Landsleute gefunden und wieder verprügelt und erpresst.



Es ist dieser Mann, der unter Verweis auf Bekannte der Zeitung vom mutmaßlichen Beginn der Verhaftungswelle berichtete, von dem Mann unter Drogen, dessen Telefon die Polizei durchging. "Sie fanden eine Pornogalerie, Videos, viele Kontakte, Unterhaltungen mit anderen Schwulen. 'Der 'Lord' hat das mitbekommen, er war wütend. Massenverhaftungen begannen", eine "Kettenreaktion". "Die Verhafteten wurden gefoltert, auf eine Flasche gesetzt und mit Elektroschocks versetzt. Manche wurden zu Tode geschlagen oder zu Verwandten zurückgeschickt, wie eine Tüte voller Knochen. Ich weiß von zwei Toten."



Elektroschocks und Stangenhiebe



Zeuge Nummer 2 berichtete der Zeitung, er sei zu einem verlassen wirkenden Areal gebracht wurden, in dem in Wirklichkeit Menschen festgehalten wurden, teilweise seit Jahren: Drogensüchtige oder Menschen mit Verbindungen zu Syrien. Man habe in einer kleinen Ecke stehen müssen und sei nur zwei- oder drei Mal am Tag zu einer Toilette geführt worden, die sich in einem anderen Gebäude befindet.



"Mehrfach am Tag wurden wir abgeholt und geschlagen. Ihre Hauptaufgabe war, Deinen Kontaktekreis herauszufinden". In der Denke der Behörden müsse jeder schwul sein, mit dem man Kontakt habe. Jeder, der die Männer angeschrieben oder angerufen habe, sei neue "Beute" geworden, so der Zeuge. Oft hätten sich die Beamten in der Kommunikation als ihre Opfer ausgegeben.



Von der Zeitung veröffentlichte Bilder eines Mannes nach seiner Freilassung

Der Strom habe geschmerzt. "Ich habe soviel gelitten, wie ich konnte, dann habe ich das Bewusstsein verloren und bin gefallen. Wenn der Strom generiert wird und der Körper anfängt zu zucken, dann hörst Du mit dem Denken auf und beginnst zu Schreien. All die Zeit, die Du da sitzt, hörst Du die Schreie von den Leuten, die gefoltert werden."



Die Folter beginne direkt nach der Einlieferung, so der anonyme Zeuge. Auch mit Kunststoffstangen sei auf die Männer eingeschlagen worden. "Wir wurden immer unterhalb der Taille geschlagen: Beine, Hüften, Hintern, Taille. Sie sagten, wir wären wie Hunde, die kein Recht auf Leben haben. Sie haben die anderen Inhaftierten gezwungen, sich über uns lächerlich zu machen. Die sitzen da seit Jahren, viele haben die Hoffnung auf eine Befreiung aufgegeben. Und sie haben keine andere Wahl als mitzumachen. Wir haben das verstanden."



Manche der schwulen Männer hätten sich die Beamten bevorzugt herausgesucht. "Da war ein Mann, er wurde gesondert gefoltert, er saß länger als wir. Er war komplett zerbrochen, er wurde derart geschlagen, dass sein Körper offene Wunden hatte. Er wurde seinen Verwandten übergeben und nach einer Weile wusste man, dass er beerdigt worden war."



Nach der Polizei kommt die Familie



Die "Novaya Gazeta" veröffentlichte zudem Details von E-Mails, die das "LGBT Network" erhalten hatte und in denen Menschen von Freunden und Bekannten berichten, die verhaftet und gefoltert worden seien. Ein Zeuge berichtete dem Netzwerk, er sei vom 28. Februar bis 7. März in Argun inhaftiert gewesen, mit einem Dutzend anderer Männer, darunter ein bekannter Frisör und eine TV-Persönlichkeit. "Den Festgenommenen wurde praktisch kein Essen gegeben. Sie wurden oft zu Tode gemetzelt."



Wächter hätten immer wieder gesagt: "Wenn Du Männer in der Familie hast, werden sie dich töten." Ein junger Mann sei von Verwandten abgeholt und in Handschellen in einen Wagen gesetzt worden, so der Zeuge weiter. Der Junge sei nie in die Heimat zurückgekehrt.

Human Rights Watch bestätigt "brutale Kampagne"

Die weltweite Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte bereits am Dienstagmorgen einen Bericht veröffentlicht, in dem sie die ersten Informationen der Zeitung "Novaya Gazeta" in Grundzügen bestätigt hatte: Diese seien "übereinstimmend mit Berichten, die Human Rights Watch in der letzten Zeit aus mehreren verlässlichen Quellen erhalten hat, darunter Quellen vor Ort." Die Anzahl der Quellen und die Übereinstimmung der Berichte ließen keinen Zweifel, dass die "vernichtenden Entwicklungen" stattgefunden hätten.



"Seit einigen Wochen fegt eine brutale Kampagne gegen LGBT-Personen durch Tschetschenien", so der Bericht der Leiterin des Russland-Programs in Moskau, Tanja Lokschina. "Strafverfolgungs- und Sicherheits-Beamte unter der Kontrolle des rücksichtlosen Führers der Republik, Ramsan Kadyrow, haben dutzende Männer wegen des Verdachts der Homosexualität zusammengetrieben, die Opfer gefoltert und gedemütigt. Einige der Männer sind mit Zwang verschwunden. Andere, die zu ihren Familien zurückkehrten, sind nach der Gewalt kaum noch lebendig. Mindestens drei Männer sind offenbar seit Beginn der brutalen Kampagne gestorben."



Aufgrund der "brutalen Repression" in der Republik könne man aus Sorge um die Sicherheit der Quellen diese nicht benennen, so HRW. "Die Angst vor einer vernichtenden Vergeltungsmaßnahme ist so groß, dass wir nicht mal Details von spezifischen Fällen veröffentlichen können, da die Opfer aufgrund der Enthüllung noch mehr leiden könnten."



Lokschina kritisierte, dass ein Kreml-Sprecher am Montag betont hatte, Opfer könnten eine Strafanzeige stellen, ohne ihnen einen Schutz in Aussicht zu stellen. Vor Ort herrsche ein "Klima der Angst", in dem wenige es wagen würden, mit Journalisten zu sprechen. "Eine Anzeige gegen lokale Sicherheitsbeamte zu stellen ist sehr gefährlich, da Vergeltung durch die lokalen Behörden geradezu unvermeidlich ist." Die russischen Politik müsse an ihrer Spitze die Gewalt gegen LGBT verdammen und den Opfern Sicherheit und Gerechtigkeit versprechen.



"Das Massaker an den Schwulen in Tschetschenien" ist der neue Bericht der "Novaya Gazeta" betitelt, den seine Autorin am Montag angekündigt hatte

Elena Milashina, die Journalistin der "Novaya Gazeta", die die Berichte über die Schwulenverfolgung geschrieben hat, meinte bereits am Montag in einem Interview mit Radio Svoboda / Radio Free Europe, sie gehe inzwischen von 150 Personen aus, die wegen angeblicher Homosexualität in Geheimgefängnissen untergebracht seien.



"Nach unseren Informationen könnte die Zahl der Toten bei mehr als 50 liegen", so die investigative Journalistin. Persönliche Daten wie Name, Wohnort und Arbeitsplatz lägen ihr bislang aber nur zu dreien vor. Diese Angaben werde sie der Staatsanwaltschaft übergeben, aber aufgrund der Angehörigen nicht veröffentlichen können. Zuletzt hätten sich in Tschetschenien Massenverhaftungen und -morde gehäuft, etwa nach einem Anschlagsversuch auf den Präsidenten oder auch gegen Drogensüchtige. Die Taten seien alle abgestritten worden.



Auch die Kaukasus-Expertin der "International Crisis Group", Ekaterina Sokirianskaia, hatte am Dienstag in einem Interview mit dem SRF betont, sie habe Informationen aus verschiedenen Quellen über eine "Welle von Verhaftungen". Sie erwähnte ein zusätzliches Problem: "Weil Homosexuelle ihren Lebensstil geheim halten, haben sie oft Familien. Sie sind verheiratet, und sie haben Kinder. Das macht eine Flucht schwieriger. Viele Betroffene erleben immer wieder Gewalt und Erniedrigung. Und trotzdem können sie nicht einfach an einen sicheren Ort oder ins Ausland gehen."



Das russische LGBT Network hatte in einer Stellungnahme (engl., russ.) darum gebeten, seine Hotline für Betroffene bekannter zu machen, und diesen angeboten, bei einer Flucht behilflich zu sein.



Aus Protest gegen die Schwulenverfolgung in Tschetschenien hat sich am Dienstag ein LGBT-Aktivist an die Achmat-Kadyrow-Brücke in St. Petersburg angekettet, sie ist nach dem Vater des tschetschenischen Präsidenten benannt. Mehr Infos / Fotos

Quarteera: LGBTI schon seit Jahren in Tschetschenien verfolgt



Der Verein Quarteera, eine Organisation russischsprachiger LGBT in Deutschland, hat am Dienstagmorgen die "Verfolgung von LGBT und die Rechtfertigung von Gewalt" durch die tschetschenische Politik in einer Pressemitteilung "auf das Schärfste" verurteilt: "Das, was derzeit in Tschetschenien passiert, ist ein eklatanter Verstoß gegen die Verfassung und die Gesetze der Russischen Föderation, gegen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Europäische Menschenrechtskonvention sowie eine Reihe anderer internationaler Verträge und Vereinbarungen."



Quarteera betont, "dass der Prozess der Marginalisierung und Dämonisierung von LGBT nicht erst in der letzten Woche begonnen hat. Im Nordkaukasus und vor allem in Tschetschenien wurden in den letzten Jahrzehnten täglich Menschen- und Bürgerrechte verletzt."



In Deutschland lebten daher zehntausende Flüchtlinge aus dieser Region, darunter auch viele LGBT, so Quarteera. "Nach ihren Aussagen findet eine Verfolgung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern in Tschetschenien seit Jahren statt. Der tschetschenische Präsident Ramsan Kadyrow hat mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass seiner Meinung nach regionale Traditionen wichtiger seien als Gesetze. Auch Ehrenmorde wurden mehr als einmal von ihm gutgeheißen. Die russische Regierung und ihre Behörden haben da oft weggeschaut und dadurch sich selbst dieser Taten mitschuldig gemacht."



Der Verein ruft die Bundesregierung und deutsche Menschenrechtsorganisationen dazu auf, "alles in ihrer Macht stehende zu tun, um die Regierung der Russischen Föderation dazu zu bringen, in der Tschetschenischen Republik eine verfassungsmäßige Ordnung nicht nur de-jure sondern auch de-facto herzustellen." Beteiligte an den Verbrechen seien ebenso anzuklagen wie jene, "die sich durch Mordaufrufe oder deren Rechtfertigung ebenfalls strafbar gemacht haben".



Die Stellungnahme, die auch auf Russisch und zum Teilen auf Facebook vorliegt, endet mit dem Satz: "Wir drücken unsere aufrichtige Anteilnahme mit allen Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern in ganz Russland aus und bieten sowohl einzelnen Personen als auch Organisationen unsere Unterstützung an."