Demo "Stoppt den Staatsterror!" am Donnerstag in München

München macht den Anfang: Als Reaktion auf die brutale Verhaftungswelle gegen homosexuelle Männer ruft die LGBTI-Community der bayerischen Landeshauptstadt am Donnerstag, den 6. April zur Kundgebung "Staatsterror, Mord und Verfolgung gegen LSBTI in Tschetschenien"auf. Beginn ist um 18 Uhr auf dem Marienplatz.



"Wir setzen ein Zeichen der Solidarität und fordern eine Intervention der Bundesregierung sowie Aufnahme und finanzielle Unterstützung der Verfolgten", heißt es im Aufruf zur Demonstration. "Staatliche Gewalt bis hin zu Verschleppung und Mord an LSBTI muss die internationale Gemeinschaft auf den Plan rufen", erklärte dazu Stadträtin Lydia Dietrich (Grüne). "Es muss alles getan werden, um Lesben, Schwule und Transgender in Tschetschenien zu schützen."



Als Veranstalterin der Kundgebung tritt die Organisation Munich Kyiv Queer auf, die sich für LGBTI-Rechte in der ukrainischen Partnerstadt engagiert. Redebeiträge sind unter anderem von Lydia Dietrich, der parteilosen Landtagsabgeordneten Claudia Stamm und der Gruppe selbst geplant.



Am Samstag hatte die russische Zeitung "Novaya Gazeta" erstmals darüber berichtet, dass in der autonomen Republik Tschetschenien über 100 Männer wegen angeblicher Homosexualität verschleppt und mehrere getötet worden seien (queer.de berichtete). Am Dienstagabend veröffentlichte die Redaktion weitere Details der grausamen Verfolgungswelle (queer.de berichtete). (cw)

Wie sollte die Bundesregierung auf die Verfolgungswelle gegen Homosexuelle in Tschetschenien reagieren?

Bitte um umgehende Gespräche mit Regierungsvertretern zur Aufklärung der Lage

Einbestellung des russischen Botschafters und Überreichen einer Protestnote

Verhängen von Sanktionen

Finanzielle Unterstützung von Menschenrechtsgruppen vor Ort und Aufnahme von Flüchtlingen

