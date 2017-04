Barry Manilow jetzt offiziell out

Was lange währt…: Barry Manilow spricht nach über 50 Jahren im Showgeschäft erstmals öffentlich über seine Homosexualität

Heute, 18:11h, Noch kein Kommentar

Jahrzehntelang hat Barry Manilow über seine sexuelle Orientierung geschwiegen. Im Alter von 73 Jahren hat sich der Popsänger jetzt in der neuesten Ausgabe von "People" als schwul geoutet. "Ich dachte, es würde [meine Fans] enttäuschen, wenn sie wüssten, dass ich schwul bin. Also habe ich nie etwas unternommen", erklärte Manilow sein langes Schweigen im erfolgreichen US-Klatschmagazin, das in einer Homestory auch Bilder von Manilows Anwesen im kalifornischen Palm Springs veröffentlichte.



Im Frühjahr 2015 hatten amerikanische Boulevardmedien berichtet, Manilow habe seinen Manager Garry Kief in einer privaten Zeremonie geheiratet (queer.de berichtete). Der Sänger wollte diese Berichte damals nicht kommentieren. In "People" erklärte Manilow jetzt, dass er bereits seit 39 Jahren mit Kief liiert gewesen sei.



Im neuesten "People"-Magazin ist Barry Manilows Coming-out die Titelgeschichte

Seine Anhänger, die sogenannten "Fanilows", hätten auf Berichte über seine Hochzeit ganz anders reagiert, als er es befürchtet hatte, sagte Manilow weiter: "Als sie herausgefunden haben, dass Garry und ich ein Paar sind, waren sie so glücklich. Die Reaktion war wunderschön. Fremde haben geschrieben: 'Das ist großartig für dich!' Ich bin so dankbar dafür."



Der 1943 in Brooklyn geborene Sänger erklärte ferner, er habe sich während seiner Highschool-Zeit in seine Klassenkameradin Susan verliebt, die er später auch heiratete. Nach einem Jahr hätten sie sich aber getrennt. "Ich war nicht bereit für die Ehe", so Manilow. Außerdem habe er immer nur Musik im Kopf gehabt.



Manilow gehört mit über 80 Millionen verkauften Platten zu den erfolgreichsten Popmusikern der Welt. Zu seinen größten Hits gehören "Mandy" und "Copacabana". Ende April soll mit "This Is My Town: New York Songs" sein inzwischen 29. Studioalbum erscheinen. (dk)