"Girl On The Train" ist am 6. April 2017 auf DVD und Blu-ray erschienen

Nach ihrer Scheidung ist Rachel (Emily Blunt) am Boden zerstört. Jeden Tag fährt sie mit dem Zug zur Arbeit, und jedes Mal hält der Pendlerzug am selben Streckenabschnitt. In einem Haus an dieser Bahnstrecke beobachtet Rachel ein Pärchen. Die beiden scheinen ein perfektes Leben zu führen, das sich Rachel detailreich in ihren Tagträumen ausmalt. Bis sie eines Tages eine schockierende Beobachtung macht und sich bald darauf immer tiefer in ein gefährliches Netz aus Lügen und Fantasien verstrickt …



"Girl On The Train" ist die fesselnde Verfilmung des gleichnamigen, international gefeierten Thrillers von Paula Hawkins. Seit der Buchveröffentlichung im Januar 2015 hat sich "Girl on the Train" weltweit 15 Millionen Mal verkauft und ist damit der am schnellsten verkaufte Roman für Erwachsene in der Geschichte.



Im Mittelpunkt des raffinierten Thrillers steht Rachel, gespielt von Emily Blunt ("The Huntsman & The Ice Queen"). Zur Starbesetzung gehören außerdem Rebecca Ferguson ("Mission: Impossible – Rogue Nation"), Haley Bennett ("The Equalizer"), Justin Theroux ("The Leftovers"), Luke Evans ("Dracula Untold"), Allison Janney ("Masters of Sex"), Edgar Ramírez ("Zero Dark Thirty"), Lisa Kudrow ("Bad Neighbors") und Laura Prepon ("Orange Is the New Black"). (cw/pm)

Wir verlosen fünf DVDs

Für die User von queer.de haben Constantin Film sowie die Agentur publiciteam freundlicherweise fünf DVDs "Girl On The Train" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD gewinnen? Dann fülle bis Donnerstag, den 13. April 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.