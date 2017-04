Immer mehr Männer halten Händchen gegen Homo-Hass

Auch die österreichischen Spitzenpolitiker Andreas Schieder und Mario Lindner zeigten ihre Solidarität (Bild: Twitter / Mario Lindner)

Heute, 14:11h, Noch kein Kommentar

Eine Attacke auf ein gleichgeschlechtliches Paar durch eine Gruppe von Jugendlichen in den Niederlanden hat zu einer Welle der Solidarität geführt. Unter dem Hashtag #allemannenhandinhand setzen viele Nutzer sozialer Netzwerke, darunter viele Prominente, ein Zeichen gegen homophobe Gewalt, indem sie sich händchenhaltend ablichten ließen. Die Initiative hatte die lesbische Sportjournalistin Barbara Barend gestartet.



Zu den Teilnehmern gehört auch der österreichische SPÖ-Klubobmann (Fraktionsvorsitzende) Andreas Schieder, der mit dem schwulen Bundesratsmitglied Mario Lindner die Hand hält. Lindner hatte das Bild auf Twitter veröffentlicht und erklärt: "Wir treten immer gegen Gewalt auf – egal wo sie passiert." Bereits zuvor hatten sich niederländische Politiker ebenfalls händchenhaltend ablichten lassen (queer.de berichtete).



Der 34-jährige Jasper und der 31-jährige Ronnie hatten berichtet, dass sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einer Brücke in Arnheim von einer Gruppe Jugendlicher attackiert worden seien, weil sie händchenhaltend durch die Straßen gelaufen seien (queer.de berichtete). Ronnie wurden dabei vier Zähne ausgeschlagen, Jasper erlitt Verletzungen an den Rippen.



In weiteren Solidaritätsbildern zeigen sich Männer aus praktisch allen Bereichen der Gesellschaft.



Die Polizei hatte nach dem Vorfall erklärt, dass sie zwei Verdächtige festgenommen habe. Außerdem hätten sich laut Medienberichten mehrere Jugendliche, die an der Schlägerei beteiligt gewesen sein sollen, den Behörden gestellt.

Anwalt eines Verdächtigen: Paar hat meinen Klienten zuerst attackiert

Der Anwalt eines 16-jährigen Verdächtigen hat unterdessen in der Talkshow "Pauw" am Montagabend das gleichgeschlechtliche Paar beschuldigt, die Gruppe Jugendlicher zuerst angegriffen zu haben. Gerald Roethof sagte, die Jugendlichen hätten sich lediglich verteidigt. Die Homosexualität von Jasper und Ronnie hätten bei dem Zwischenfall keine Rolle gespielt. Gleichzeitig sagte der Anwalt, es sei sehr wohl möglich, dass sein Klient Ronnie die Zähne ausgeschlagen habe.



Jasper und Ronnien stritten diese Darstellung aber vehement ab: "Wir sind keine Kämpfer", erklärten sie gegenüber einem Fernsehsender. Sie wollten aber keine weiteren Kommentare abgeben und sich auf ihre Genesung konzentrieren.



Jasper und Ronnie waren am Wochenende attackiert worden (Bild: Facebook / Ronnie Sewratan-Vernes)

Roethof erklärte im Interview auch, dass die Gruppe nicht wie von den beiden mutmaßlichen Opfern angedeutet, nur aus marokkanischstämmigen Jugendlichen bestanden habe, sondern eine "gemischte Gruppe" gewesen sei: "Es gab einen Jungen mit blonden Haaren und blauen Augen, jemanden mit marokkanischer Herkunft und jemanden mit türkischer Herkunft", so der Amsterdamer Anwalt. (dk)