Der erste Dildo mit Kamera

Wer wollte nicht schon immer wissen, wie sein Anus oder ihre Vagina von innen aussieht? Mit dem neuen Vibrator "Siime Eye" aus dem Hause Svakom kann man die eigenen Körperöffnungen – oder auch die des Partners – lustbringend als eine Mischung aus Doktor und Regisseur erkunden.



An der Spitze des über 20 Zentimeter langen, wasserdichten Silikondildos ist eine kleine 0,3-Megapixel-Kamera eingebaut. Da die Lichtverhältnisse in den klassischen Einsatzgebieten nicht optimal sind, hat Svakom auch an eine starke LED-Beleuchtung gedacht. Die Aufnahmen, auf Wunsch Einzelbilder oder Videos, werden in Echtzeit über Wifi übertragen.



Und genau hier liegt die Schwachstelle des lustbringenden Endoskops. Das voreingestellte Passwort "88888888" sei viel zu leicht zu knacken, warnt Computerexperte Ken Munro von Pen Test Partners in einem Youtube-Video. Der Nachbar könne bei den intimen Erkundungen der eigenen Körperöffnungen unfreiwillig dabei sein.

Direktlink | Ken Munro über Sicherheitslücken des "Siime Eye"

Wer sich davon nicht abschrecken lässt oder sein Anus-Video eh auf Facebook posten wollte: "Siime Eye" ist in den Farben Rosa und Violett ab 125 Euro bei amazon.de erhältlich. (cw)