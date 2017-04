Trevor James (Scott Eastwood) bespricht mit Edward Snowden (Joseph Gordon-Levitt) und Patrick Haynes (LaKeith Lee Stanfield) die anstehenden Aufgaben (Bild: Universum Film)

Edward Joseph Snowden – ein Name, der um die Welt ging. Ein Mann, der alles aufgab, um seinen Grundsätzen treu zu bleiben, und einen Skandal aufdeckte, der Geschichte schrieb.



Als Edward Snowden den Job bei der NSA annimmt, ahnt er noch nicht, in welche Geheimnisse er bald eingeweiht wird: Die US-Regierung verfügt über weltweite Überwachungsprogramme, die tief in die privatesten Bereiche eindringen. Dabei werden nicht nur vermeintliche Terroristen überwacht, sondern auch das Leben normaler Bürger: Mails, Telefonate und jegliche Form digitaler Kommunikation – alles wird gespeichert. Selbst die ausgeschalteten Webcams können von der Regierung aktiviert werden.



Schockiert von dieser Entdeckung beginnt Snowden, geheime Dokumente zu sammeln, die das Ausmaß dieses enormen Machtmissbrauchs beweisen. Getrieben von seinem Gewissen, das kein Schweigen zulässt, lässt er Karriere und Leben hinter sich, um der Welt die Augen zu öffnen – und wird so zu einem der meistgesuchten Menschen der Welt und zugleich zur Zielscheibe internationaler Politiker.

Globale Spionageaffäre



"Snowden" ist am 7. April 2017 auf DVD und Blu-ray erschienen

Mit "Snowden" ermöglicht Hollywood-Regisseur Oliver Stone ("Nixon", "JFK – Tatort Dallas", "Wall Street 1+2", "Savages", "World Trade Center") einen anderen Blickwinkel auf die Geschichte des Mannes, der eine globale Spionageaffäre auslöste. Das Drehbuch, basierend auf den Büchern "The Snowden Files: The Inside Story of the World's Most Wanted Man" von Luke Harding und "Time of the Octopus" von Snowdens russischem Anwalt Anatoly Kucherena, verfasste Oliver Stone gemeinsam mit Kieran Fitzgerald ("The Homesman").



In der Rolle des viel diskutierten Whistleblowers brilliert Joseph Gordon-Levitt ("The Dark Night Rises", "Inception"). Shailene Woodley ("Das Schicksal ist ein mieser Verräter") als seine Freundin Lindsay Mills, Oscar®-Preisträgerin Melissa Leo ("Prisoners") als amerikanische Dokumentarfilmerin Laura Poitras, Zachary Quinto ("Star Trek: Into Darkness") und Tom Wilkinson ("Michael Clayton") als Journalisten, Nicolas Cage ("World Trade Center") als Hank Forrester, sowie Rhys Ifans ("Anonymus") als Deputy Director Corbin O'Brian und Scott Eastwood ("Suicide Quad") als NSA-Agent Trevor James komplettieren den erstklassigen Cast. Für die großartigen Bilder zeichnet der renommierte britische Kameramann und Oscar®-Preisträger Anthony Dod Mantle ("Slumdog Millionär") verantwortlich. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Wir verlosen zwei DVDs und zwei Blu-rays

Für die User von queer.de haben Universum Film sowie die Agentur Voll:Kontakt freundlicherweise zwei DVDs und zwei Blu-rays "Snowden" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD gewinnen? Dann fülle bis Freitag, den 14. April 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.