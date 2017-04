Schwulenberatung Berlin sucht zwei Sozialpädagogen / Sozialarbeiter

Heute, 14:46h, Noch kein Kommentar





Die Schwulenberatung Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt:



1. Sozialpädagoge / Sozialarbeiter für Sozialberatung (ca. 30 Std./Woche)



Aufgaben:

- Sozialberatung für schwule/bisexuelle Männer, trans*, inter* Menschen und Menschen mit HIV/Aids/Hepatitiden

- an den Standorten Niebuhrstraße in Berlin-Charlottenburg und Wilhelmstraße im Projekt Pluspunkt, Berlin-Kreuzberg



Voraussetzungen:

- Deutsch- und gute Englischkenntnisse

- sehr gute Kenntnisse über die Sozialgesetzbücher I-XII

- sehr gute Kenntnisse der Lebenswelten der Zielgruppen

- hohe Sozialkompetenz und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

- eine sorgfältige, systematische, effiziente und zuverlässige Arbeitsweise

- teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel



Erwünscht:

- Berufserfahrung in der sozialen Beratung

- Kenntnisse über HIV/Aids/Hepatitiden und sexuell übertragbaren Infektionen

- Zugehörigkeit zu der Zielgruppe LSBTI*

- Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen



2. Sozialpädagoge / Sozialarbeiter für psychosoziale Beratung (ca. 16 Std./Woche)



Aufgaben:

- psychosoziale Beratung für schwule/bisexuelle , trans*- und inter* Menschen und Menschen mit HIV/Aids/Hepatitiden



Voraussetzungen:

- Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse

- sehr gute Kenntnisse der Lebenswelten der Zielgruppen

- hohe Sozialkompetenz und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

- eine sorgfältige, systematische, effiziente und zuverlässige Arbeitsweise

- teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel



Erwünscht:

- Berufserfahrung in der psychosozialen Beratung

- beraterische (Zusatz-)Qualifikation

- Kenntnisse über HIV/Aids/Hepatitiden und sexuell übertragbaren Infektionen

- Zugehörigkeit zu der Zielgruppe LSBTI*

- Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen



Wir bieten:

- Mitarbeit in einem engagierten und kompetenten Team

- eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre

- regelmäßige Supervision und Fortbildung



Bewerbungen

bitte vorzugsweise per E-Mail bis zum 24.04.2017 senden an: jobs@schwulenberatungberlin.de



oder per Post an:

Schwulenberatung Berlin

Niebuhrstrasse 59/60

10629 Berlin



Weitere Informationen

erhältlich bei Elke Fernholz unter Tel. (030) 233 690 95.