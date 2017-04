Der 16-jährige Trans-Junge Ray lebt mit seiner Mutter Maggie und seiner lesbischen Großmutter Dolly in einem New Yorker Reihenhaus und kämpft dort mit den Problemen eines Jugendlichen (Bild: Tobis Film)

Ein Haus, drei Generationen, vier außergewöhnliche Menschen. Auf den ersten Blick erscheinen sie wie eine typische, moderne New Yorker Familie: Das Haus gehört Großmutter Dolly (Susan Sarandon), die in den unteren Etagen mit ihrer Lebensgefährtin Frances (Linda Emons) ihren nicht ganz so stillen Ruhestand genießt. Oben wohnt Dollys Tochter Maggie (Naomi Watts) zusammen mit der 16-jährigen Enkelin Ramona (Elle Fanning), die sich jedoch selbst Ray nennt und bereits seit Jahren als Junge lebt.



Nun möchte Ray den entscheidenden Schritt machen und eine Hormontherapie beginnen. Dazu benötigt er jedoch die Zustimmung beider Eltern, was auch Maggie vor weitreichende Probleme stellt. Sie muss Rays Entscheidung nicht nur unterstützen, sondern auch wieder Kontakt zu ihrem Ex (Tate Donovan) aufnehmen, den sie eigentlich komplett aus ihrem Leben gestrichen hat. Und auch Dolly hat Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass sie von nun an endgültig einen Enkelsohn haben soll. Alle drei Generationen müssen plötzlich existentielle Entscheidungen treffen und Veränderung als Chance erkennen, damit sie als Familie wieder neu zusammenfinden können.

Berührend und humorvoll



"Alle Farben des Lebens" ist am 7. April 2017 auf DVD und Blu-ray erschienen

Alle Farben des Lebens ist ein ebenso berührendes wie humorvolles Porträt einer queeren Familie, die sich durch Liebe und Zusammenhalt definiert. Der Film versammelt dabei drei Generationen, deren Vorstellungen und Träume unterschiedlicher nicht sein könnten, die aber gemeinsam durch Dick und Dünn gehen.



Brilliant vereinen die Schauspielerinnen Naomi Watts ("Gefühlt Mitte Zwanzig", "King Kong"), Oscar-Preisträgerin Susan Sarandon ("Cloud Atlas", "Tammy – Voll abgefahren") und Elle Fanning ("The Neon Demon", "Wir kaufen einen Zoo") subtile Komik mit emotionalem Tiefgang. Neben den großartigen Hauptakteurinnen begeistern auch die Nebendarsteller wie Linda Emond ("The Knick") oder Tate Donovan ("Manchester by the Sea"). (cw/pm)

Alle Farben des Lebens. Originaltitel: About Ray. Drama. USA 2016. Regie: Gaby Dellal. Darsteller: Naomi Watts, Elle Fanning, Susan Sarandon, Linda Emond, Tate Donovan, Sam Trammell, Andrew Polk, Maria Dizzia. Laufzeit: 93 Minuten. Sprache: Deutsche Synchronfassung, Englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). Extras: Trailer. Interviews (Toronto Filmfest). Verleih: Tobis Film