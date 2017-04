Der Rollback-Roman: Nach der Ehe für alle kam die Rosa Raute

Mit seinem bewegenden Jugendbuch "Väterland" hat Christophe Léon eine Zukunft entworfen, die an eine gar nicht so ferne Vergangenheit erinnert. Sein Roman spielt in einem nicht näher datierten Frankreich mehrere Jahre nach Öffnung der Ehe. Doch mittlerweile ist Homosexualität verboten. Lesbische und schwule Ehepaare wurden enteignet und müssen in einem speziellen, überwachten Stadtviertel leben und ihre Kleidung mit einer Rosa Raute markieren.



Im Mittelpunkt dieser Horror-Utopie steht das Mädchen Gabrielle kurz vor ihrem 13. Geburtstag. Im Alter von sechs Monaten wurde das aus Somalien stammende Kind von dem schwulen Paar George und Phil adoptiert. Um ein Geschenk zu Gabrielles Geburtstag zu finden, riskieren die Väter alles und fahren ohne Passierschein aus dem Ghetto in die Stadt. Doch nachdem sie einen Autounfall gebaut haben und dadurch die Aufmerksamkeit vermeintlich rechtschaffener Bürger auf sich gelenkt haben, können sie niemandem mehr vertrauen.

Zugang nur für "traditionelle Familien"

In zahlreichen eingewobenen Rückblenden erzählt Gabrielle von dem früheren Leben der einst wohlsituierten Künstlerfamilie, dem Wandel der gesellschaftlichen Normen und Werte und den entsprechenden Änderungen der Gesetzeslage. Sie und ihre Väter dürfen etwa Orte, die mit dem Prädikat "Traditionelle Familie" gekennzeichnet sind, nicht mehr betreten. Nicht nur Behörden verfolgen die Einhaltung der neuen Gesetze, auch private Initiativen von Homo-Gegnern beteiligen sich an der aktiven Ausgrenzung. So auch die "Liga für die Werte der Familie", die die Einweisung von Lesben und Schwulen in die Psychiatrie fordert.



Das Rollback-Szenario des in Frankreich bekannten Jugendbuchautors Christophe Léon zeigt die Willkür bei der Wahl der Opfer der Diskriminierung, den fragwürdigen offiziellen Argumentationsrahmen und die Funktion der Ausgrenzung für politisches Machtstreben. Das schließt einen Blick auf die Selbstgefälligkeit jener ein, die für die "traditionelle Familie" eintreten und deren typisches Argumentationsmuster "Ich bin ja liberal, aber …" im Roman immer wieder ausbuchstabiert wird.



Empfohlen für den Einsatz in der Schule



Was uns besonders freut: Der Mixtvision Verlag empfiehlt "Väterland" für den Einsatz in der Schule in den Klassenstufen acht bis zehn und hat dafür eigene Unterrichtsmaterialien (PDF) entwickelt. "Alle Themen und Inhalte dieses bewegenden Romans sind natürlich Fiktion, aber sie gründen auf tatsächliche gesellschaftliche und politische Kräfte, die unsere Zeit bestimmen oder mitbestimmen", heißt es darin. "Insofern ist diese Dystopie ein zutiefst politischer und gesellschaftskritischer Roman. Damit ist er zugleich übertragbar auf die Ausgrenzung jeglicher gesellschaftlichen Gruppe – wenn es denn dem politischen Kalkül entspricht."



Daneben verweist "Väterland", zumindest darf man als Leser diese Hoffnung hegen, auf den möglichen zivilen Widerstand. Dies drückt sich zum einen in den Verhaltensweisen der ins Getto gezwungenen Regenbogenfamilien aus, wenn sie ihre Feste feiern, Regeln versuchen zu umgehen oder sich gegenseitig Hilfe gewähren. Im Miteinander der Getto-Bewohner verweist der Roman auf die Kraft des Zusammenhalts in einer Schicksalsgemeinschaft. (cw/pm)

Infos zum Buch



Christophe Léon: Väterland. Jugendbuch, empfohlen ab 14 Jahren. Deutsch von Rosemarie Griebel-Kruip. 116 Seiten. Mixtvision Mediengesellschaft. München 2017. 9,90 € (ISBN 978-3-95854-095-8). Kindle-Edition: 7,99 €