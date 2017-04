Heimlich verliebt in die Mitschülerin

Von Marie Lange

Heute, 09:33h, 2 Kommentare

Siebzehn – ein Alter, das viele Turbulenzen mit sich bringt. In einem Vorort von Wien befindet sich auch Paula (Elisabeth Wabitsch) kurz vor der Volljährigkeit, kurz vor dem Abschluss und mitten in der schwierigen Bindungsphase zwischen großen Emotionen und Begehren, zwischen wilder Sexualität und Trennung.



Die lässige und zugleich ziemlich kluge junge Frau schwärmt für ihre Mitschülerin Charlotte (Anella Dézsy) , die allerdings leider mit Michael zusammen ist. Unsicher, ob sich der Kampf um ihren Schwarm lohnt, bändelt Paula immer wieder mit der ziemlich frivolen Lily an. Schnell stellt sich heraus, dass diese allerdings nur ein Spiel mit ihr spielt.



Es beginnt eine Reise durch die emotionale Ambivalenz Heranwachsender, bei der einige – gewollt oder ungewollt – mit gebrochenem Herzen auf der Strecke bleiben.

"Beste Nachwuchsschauspielerin" beim Max Ophüls Festival



Poster zum Film: "Siebzehn" startet offiziell am 27. April 2017 in deutschen Kinos, läuft jedoch bereits ab 10. in der Queerfilmnacht

Die österreichische Regisseurin Monja Art gibt mit dem Jugenddrama "Siebzehn" ihr Spielfilmdebüt. Während ihr mit der Besetzung ihrer Hauptrolle (Elisabeth Wabitsch) ein echter Glücksgriff gelungen ist, hätte "Siebzehn" in allen anderen Bereichen der Einfluss einer erfahreneren Crew gutgetan.



Obgleich das Drama auf nur 104 Minuten erzählt ist, entwickelt sich die Geschichte sehr müßig und langatmig. Ein erfahrender Drehbuchautor, der nach klassischen Grundsätzen jede ins leere laufende Szene streicht, würde "Siebzehn" allemal zu einem Kurzfilm machen.



Während die Bildgestaltung und Kameraarbeit der österreichischen Produktion auffallend langweilig und einfallslos daherkommen, sind die Charaktere des Dramas größtenteils überspitzt und zu hart an Extremen orientiert (die "coole" Paula, die "verruchte" Lily). Auch Paulas plötzliche philosophische Exkurse über die Liebe (in Anlehnung an Proust und Flaubert) im Französisch-Unterricht und die künstlich hervorgehobenen Spannungen – wie die erste Berührung zwischen Paula und Charlotte – lassen jeden letzten Funken Authentizität schwinden.



Am Ende ist "Siebzehn" einer von vielen Coming-of-Age-Filmen dieser Art, der beim Bügeln vor dem Fernseher sicher streckenweise unterhält, den Gang ins Kino aber nicht unbedingt rechtfertigt.



Infos zum Film



Siebzehn. Spielfilm. Österreich 2017. Regie: Monja Art. Darsteller: Elisabeth Wabitsch, Anaelle Dézsy; Alexandra Schmidt, Christopher Schärf. Laufzeit: 104 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK 12. Verleih: Edition Salzgeber. Deutscher Kinostart: 27. April 2017. Previews ab 10. April in der Queerfilmnacht