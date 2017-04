Thomas Anders spielt alljährlich Konzerte vor rund 250.000 Zuschauern – und zwar weltweit: 10.000 in Los Angeles, 4.000 in Santiago de Chile, 8.000 in Hanoi (Bild: Warner Music)

Thomas Anders gehört zu den wenigen deutschen Stars, von denen man behaupten kann, sie haben nationale und internationale Musikgeschichte geschrieben. Wenn man den Namen Thomas Anders hört, kommen viele Bilder, allen voran natürlich Modern Talking, die wallenden Haare und das unvergessene "You're my heart, You're my soul", was bei jeder Teenager Party der Achtzigerjahre in Dauerschleife lief. Aber all unserer Bilder zum Trotz – wer ist der Mensch hinter dem Mythos Thomas Anders?



Wir lernten einen außergewöhnlich sympathischen Menschen kennen, der uns mit seiner Offenheit und seiner Liebe zum Leben nachhaltig beeindruckte. Ein Mensch, der mehr zu erzählen hat, als nette Anekdoten aus einer sagenhaften Musiker-Karriere. Schon bald waren wir vertieft in ein intensives Gespräch über das, was das Leben wertvoll macht- die Liebe, das Leben und wie man an jedem Tag die Wahl hat, den besten Tag seines Lebens zu leben. Thomas Anders zeigte uns auf seinem Handy seinen ersten Fernsehauftritt mit 17 Jahren bei Michael Schanze. …so schön… und wir sind erstaunt: Thomas singt am Klavier begleitet von dem Studio-Orchester eine Ballade auf Deutsch…. So kannten wir Thomas Anders wahrlich noch gar nicht. Der hingegen ist nicht erstaunt: "Es ist genau der richtige Zeitpunkt, es fühlt sich richtig an. Ich hab mein neues Album "Pures Leben" genannt und meine erste Single "Der Beste Tag meines Lebens" – auf deutsch zu singen bringt mich zurück zum Anfang, zu mir selbst."

Direktlink | Thomas Anders' erster TV-Auftritt am 15.01.1981 bei Michael Schanze

125 Millionen verkaufte Tonträger



Thomas Anders' erstes deutschsprachiges Album "Pures Leben" ist am 7. April 2017 erschienen

Nun veröffentlichte Thomas Anders sein neues Album unter dem Titel "Pures Leben". Ein Album, das das Leben feiert! "Pures Leben" ist das erste deutschsprachige Album überhaupt in seiner 40-jährigen Karriere. Das Album ist der Musik gewordene Ausdruck von Thomas Anders' Lebenseinstellung. Mit Songs, die positiv ins Leben blicken; Alltagssituationen, denen man mit Humor begegnet und kleinen Lehrstücken über das, was wirklich zählt im Leben.



Thomas Anders hat in seiner bisherigen Karriere mehr als 125 Millionen Tonträger verkauft, über 420 Gold-und Platin-Schallplatten in der Vitrine stehen und war neben der Musik auch als TV-Moderator vielfach erfolgreich. Dazu spielt er alljährlich Konzerte vor rund 250.000 Zuschauern – und zwar weltweit: 10.000 in Los Angeles, 4.000 in Santiago de Chile, 8.000 in Hanoi – ein Blick in den Tourkalender der letzten Zeit genügt. (cw/pm)

Direktlink | Thomas Anders "Der beste Tag meines Lebens" aus dem neuen Album "Pures Leben"

Wir verlosen vier Alben

Für die User von queer.de haben das Label Warner Music sowie die Medienagentur Agentur freundlicherweise vier Alben "Pures Leben" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine CD gewinnen? Dann fülle bis Sonntag, den 16. April 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.